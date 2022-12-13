拜雲端基礎建設和應用業務營收激增所賜，軟體大廠甲骨文（Oracle）會計年度第二季（9至11月）業績優於市場預期。

今年迄今甲骨文股價累計下滑7.5％，跌幅明顯小於大盤。那斯達克指數同期累跌30％。

甲骨文上季營收年增18％，至122.8億美元，優於市場預期的120.5億美元。若是不計匯率影響，營收成長率達25％。甲骨文先前預估營收成長率約在15％至17％，實際數據超越預期。

甲骨文在6月斥資280億美元收購的電子病歷軟體公司Cerner，為上季財報貢獻15億美元營收。

上季淨利達17.4億美元，或每股盈餘63美分，相較於一年前同期的淨損12.5億美元，或每股虧損46美分。調整後每股盈餘達1.21美元，優於分析師預估的1.18美元。甲骨文表示，若是不計匯率影響，調整後每股盈餘可再增加9美分。

甲骨文上季調整後營業利益率由前一季的39％擴大至41％。

甲骨文執行長凱茲（Safra Catz）指出，受惠於雲端基礎建設與雲端應用業務強勁，上季營收較財測區間高端再高出逾2億美元。

就部門而言，上季雲端基礎建設營收年增59％，達10億美元，雲端應用營收年增45％至28億美元。此外，雲端服務與授權部門營收年增14％，達86億美元，高於分析師預期的85.6億美元。

不過甲骨文本季財測較市場預期保守。凱茲表示，第三季調整後每股盈餘估計在1.17至1.21美元之間，營收成長率約為17％至19％。相較之下，分析師預期每股1.24美元和營收123.4億美元，相當於成長率17.3％。

甲骨文表示，計入Cerner業績，公司的目標是在2026會計年度讓本業營收達到650億美元，和調整後營業利益率達45％。