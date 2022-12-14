秘魯的納斯卡沙漠(Nazca desert)有著眾多費解的巨大地上畫，就像一座供天上諸神觀賞的藝術畫廊。然而，即使經過數十年的空中勘測，也還沒有調查完納茲卡線(Nazca Lines)倒底有幾幅作品。最近的無人機航拍照勘測成果剛剛公布，又發現了168個圖案，有人型也有動物，風格很特別。

科學警報(Science Alert)報導，去年秘魯的一位考古學家告訴媒體，他認為現在找到的圖案，只佔所有納斯卡線的 5%。很可能如此，日本山形大學(Yamagata University)的研究人員正在與當地考古學家，重新調查納茲卡沙漠悝的圖畫，又發現了相當大量的古代線條。

大多數的納茲卡線已經非常模糊，山形大學是依靠AI系統來判圖並加強圖案。此圖可能是頭戴花飾帽子的薩满。(圖/山形大學)

這一發現的圖案總共168個，其中大約 50 個描繪了類人形象，其中一個人形頭大身體小，臉上看起來留著一點鬍子，被戲稱為「荷馬•辛普森風格」(Homer Jay Simpson)，也就是動畫辛普森家庭的笨老爸。

其他一些圖案以鳥類、鯨魚、貓科動物和蛇為主。有些看不出外型，只是簡單的線條或梯形圖案。

很難說這些圖案是什麼時候繪製的，但在附近發現的陶罐，可以追溯到公元前 100 年到公元 300 年之間。許多圖案都畫在平坦的地形上，如果只站在地面，很難看到它們。地上畫的發現，是飛機經過沙漠上空時無意間被認出。

現在無人機成為更為簡便的在天空之眼，使專家們能夠比以往更容易地瞥見納斯卡線。2019年，科學家利用AI系統判讀，比人眼更快、更可靠地識別出已經極為模糊的地上線條，因此山形大學才能在最近如此快速的識別新的圖案。

納斯卡線是歷史上最引人入勝的考古謎團之一，但即使考古學家發現更多圖案，也不一定讓我們更進一步了解它們的用途。

幾十年來，人們對這些圖案做出了多種解釋，但最常見的解釋是，它們是畫給天空中俯視人類的神靈的。另一種流行的理論認為，這些圖形和圖案是出於儀式性的天文學目的而繪製的，旨在以某種方式反映星星，但是我們找不到真正完全對應的星空規則。

在秘魯文化部的許可下，山形大學的科學家們，將盡可能多地統計這些神秘的畫作的模樣與位置。