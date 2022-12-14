皮耶絲是國際知名的鋼琴大師，先前從未來過台灣演奏，這次在主辦單位的努力邀請下，她風塵僕僕，遠道而來，先是去了韓國、日本，上週再到台北，後天還將到高雄。（李欣恬攝）

寒流來襲，但是大師的音樂演奏，溫暖人心。高齡78歲的葡萄牙國寶鋼琴家皮耶絲首度來台，今晚在台北國家音樂廳完成在台第二場音樂會，演出結束，觀眾不畏寒風細雨，在音樂廳3號門排隊只為見皮耶絲一面，並請她簽名。（李欣恬攝）

寒流來襲，但是大師的音樂演奏，溫暖人心。高齡78歲的葡萄牙國寶鋼琴家皮耶絲首度來台，今晚在台北國家音樂廳完成在台第二場音樂會，演出結束，觀眾不畏寒風細雨，在音樂廳3號門排隊只為見皮耶絲一面，並請她簽名，有資深樂迷表示：「這一晚，我永生難忘。」

皮耶絲是國際知名的鋼琴大師，先前從未來過台灣演奏，這次在主辦單位的努力邀請下，她風塵僕僕，遠道而來，先是去了韓國、日本，上週再到台北，後天還將到高雄，令不少樂迷十分欣喜，已經規劃好兩天一夜行程，聽完台北場，要繼續到高雄場聽。

有資深樂迷和皮耶絲分享要「四刷」她的音樂會時，她感到十分驚訝，並連忙詢問：「可是高雄是同樣的曲目。」資深樂迷則表示，一定會四場聽好、聽滿。

上週四皮耶絲在台的首場演出和今晚的演出，觀眾皆激動地起立鼓掌，皮耶絲也在舞台上深深鞠躬和回禮，她曾表示：「除非真心喜愛的曲目，我不彈奏。」也因此，她將她對音樂的深刻領悟，透過指尖傳遞給每一個觀眾，帶給台灣觀眾溫暖的聆聽經驗。