女星劉嘉玲8號剛過57歲生日，最近提早迎接聖誕節，按照每年慣例在家中放棵聖誕樹，並分享跟媽媽一起享用聖誕大餐的合照，母女倆的長相神似，站在一起彷彿姊妹。

劉嘉玲11日在社群平台PO與家中聖誕樹的照片，開心地說：「這是歡樂的季節。」可以看到劉嘉玲每年都把同一棵聖誕樹放在轉角，連裝飾品、禮物堆都沒有多加更換，相當有環保的概念。劉嘉玲化著俐落的眉毛，一身輕便裝扮坐在樹下拍照，另一張她起身摸著樹上的裝飾品，身高雖有167公分仍離樹頂有段距離，粗估聖誕樹至少有200公分，十分大棵。

隔日，劉嘉玲再分享一組到餐廳吃大餐的照片，抱著身穿聖誕裝的大型泰迪熊，愉悅地表示：「感受聖誕氣氛。」畫面中，劉嘉玲妝髮完整，身穿黑色亮粉西裝外套和貼腿褲，再用耳環、項鍊、手錶和戒指點綴，低調中又不失貴氣，與大量使用紅、褐色元素裝潢的氣派餐廳很搭，每一張都美得像電影劇照。

除了分享獨照，劉嘉玲也公開與77歲母親王馥梅的合照，王馥梅身穿藏青色羽絨衣，有著一頭灰白色短捲髮，沒化妝的狀態下，白皙的膚色透著一抹紅暈，氣色相當好，眼睛、嘴巴和臉型也跟劉嘉玲相似，母女倆站在一起就像姊妹。

許多網友紛紛留言：「和媽媽一起旅行是多麼幸福」、「好孝順」、「劉嘉玲真的很美，自信、氣質永遠最棒」、「預祝你聖誕快樂」。