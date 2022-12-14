大陸廣東省湛江市日前發生一起命案，一名陳姓女子被黃姓男子連捅數刀，送醫搶救無效死亡。事發隔天，犯嫌向公安機關投案自首，供稱因「感情糾紛」才持刀殺人。對此，死者胞姊憤怒打臉，指黃男只是妹妹的同事，對方多次跟蹤尾隨，逼她和自己交往，「我妹和行凶者連聊天都沒聊過，哪來的情感？」

《上游新聞》報導，12月9日下午5時許，湛江市赤坎區海灣路發生一起故意傷害案，20歲的陳女搶救無效死亡，犯嫌逃離現場。案發後，警方成立專案組展開偵查；29歲的黃男則於12月10日凌晨向公安機關投案自首，並交代了其因感情糾紛持刀傷害陳女的犯罪事實。目前案件正在進一步偵辦中。

由於對警方的「感情糾紛」說法不認同，死者胞姊連續多次發布微博，稱黃男是妹妹同事，2人並不熟，對方追求未遂，多次尾隨妹妹並威逼其做女友，曾被2個同事奪刀，妹妹報警，但警方沒找到人，僅叮囑了男子父親。12月9日，妹妹獨自下班遭黃男襲擊遇害身亡，「身上中了很多刀…不是感情糾紛」。

陳女家屬表示，今年6月，妹妹曾向她提及，一名其他部門的男同事威逼自己當他女友，對方可能因同事關係，曾有過她的微信好友，但2人根本不熟悉，幾乎沒怎麽聯繫過，「那個男的是追求者，並不是什麽男朋友，更沒有感情上的關係」，現在只希望殺人犯能夠得到應有的懲罰，「這本是不該發生的事情」。

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