巴西發生一起恐怖凶殺案，巴拉拿州(Paraná State) 雅尼奧波利斯(Janiópolis)一處民宅內的一個冰箱內，居然發現一具屍體，經證實，死者正是25歲的女屋主瓦努薩(Vanusa Pereira da Silva)，懷疑凶嫌可能是與死者同住的一對男女，犯案動機可能與情殺有關。

巴西25歲女子被人發現陳屍在自家冰箱中 。（圖／翻攝自RICtv）

從畫面可見，一具沒有插電的冰箱則放倒在地上，沒想到一打開竟發現瓦努薩的遺體被毯子包裹著藏在裡面，綜合巴西媒體報導，警方7日接獲一名男子報案，男子表示他的的姊姊突然向他坦承和一名男子聯手殺人，「我們去了那裡，在冰箱內發現一具屍體，冰箱則放倒在地上，沒有插電」。

根據報導，25歲的瓦努薩是一名清潔工，身後留下一名7歲女兒，親友得知消息都十分驚訝，對於她的感情狀態也不太清楚。根據線索，瓦努薩和同住在一起的男女，其實是情侶關係，至於犯案動機有可能是因為情殺。

警方表示，凶手為了掩蓋腐爛屍體的氣味，還在屍體上面撒了很多石灰粉，警方懷疑瓦努薩有可能4日就已遭到殺害，目前已鎖定兩名嫌犯身分，不過目前仍未有人遭到逮捕。

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