為了學分拚了！大陸重慶市一名馮姓女大生日前為了能及時繳交體育課的隨堂作業，竟大剌剌在高鐵的車廂內練起了太極拳，「為了平時成績，我只能犧牲一下自己。」消息曝光後，引發討論。

綜合陸媒報導，重慶市一名馮姓女大生日前坐高鐵回家的途中，一邊以線上的形式上體育課。未料當體育老師講解到太極拳的相關動作時，突然要求學生隨堂演練並拍攝一段影片上傳當作平時成績。

馮姓女大生見狀不但沒有放棄繳交機會，還大剌剌在車廂內練起了太極拳。對此，她表示，在拍攝太極拳的練習影片時，頓時覺得手腳難以控制，幸虧車廂內的乘客不多，沒有太「社死（社會性死亡）」，最後才能順利完成，「為了平時成績，我只能犧牲一下自己。」

消息一出掀起熱議，有網友表示「感覺很社死，然後反手把視頻放到了網上」、「妳坐商務艙，人當然不多」、「我要是坐商務艙遇到打太極的我會站起來鼓掌」、「看把孩子逼成什麼樣了」、「我們線上課就不上體育了」。

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