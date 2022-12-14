職業運動員賺很多錢。二○一九年，有全職工作的二十五歲以上美國男性薪資中位數約為五萬兩千美元；1也就是超過一半的全職工作者賺取五萬兩千美元以上，而另一半的人則是賺得比五萬兩千美元少。美國四大聯盟的選手及頂尖國際足球聯盟的球員，賺取的薪資高出太多了。舉例來說，職棒大聯盟在二○一九年的薪資中位數是一百四十萬美元；同樣地，NBA在二○一八年到二○一九年賽季的薪資中位數則是兩百六十五萬美元。2情況並非一直都是如此，職棒大聯盟球員在一九六四年的薪資中位數，經通膨調整後是十二萬兩千美元；3而一九六四年所有全職男性雇員的收入中位數，同樣經通膨調整後是五萬兩千美元。4大聯盟球員在一九六四年賺的錢，差不多是一般美國男性雇員的兩倍，但卻是二○一九年同樣美國男性雇員的二十七倍。以另一個角度來說，從一九六四年到二○一九年，美國一般男性全職雇員的薪資維持不變，但是一般大聯盟球員的收入卻成長超過十一倍。

在圖表(圖三)中可以清楚看到，一般員工與頂尖職業運動員的薪資軌跡曲線有著明顯差距；這張圖表著重在大聯盟球員，但是其他體育項目的情況看起來也很類似。大聯盟球員與美國人口普查局(Census Bureau )所稱「製造業非管理階層員工」的平均薪資，在一九六七年都設定為一，且所有薪資數字都經通膨調整。在接下來五十年，非運動員的薪資幾乎不曾從一九六七年的水準移動，但是大聯盟球員的薪資卻穩定而陡直地上升。

運動員的薪資成長和為什麼薪資會隨著時間成長的細節，意味著至少三個問題：為什麼職業運動員會賺這麼多錢，特別是比他們過去賺的錢還多出這麼多？為什麼棒球與籃球明星球員可以拿到鉅額的保障合約，但是多數美式足球明星只要一季踢不好，就會失去百萬美元薪資？最後，為什麼球員與球隊老闆總是為了金錢爭吵，有時候如此激烈的意見分歧，甚至導致部分或整個賽季都取消？

這些問題的答案，按照順序就在以下三個數字背後的故事裡：四億三千萬美元、三億六千萬美元，以及五億八千萬美元。

得四億三千萬美元合約的球員隨著二○一九年的棒球賽季越來越近，大眾普遍認為「神鱒」麥可．楚奧特(MikeTrout)是世界上最佳棒球球員，自從在二○一二年賽季以菜鳥之姿初次登場就震驚全場，他的成績一直超乎絕倫。他一直以來幾乎沒有傷勢，只在一季中錯失許多賽局。在每一季職棒大聯盟最有價值球員票選中，除了在錯失四分之一球季的賽季取得第四名外，他幾乎不是排名第一，就是第二。我最喜歡的棒球播客節目Effectively Wild，主持人總是討論在什麼程度的限制下，楚奧特還能維持大聯盟球員的水準。他們熱烈討論許久，舉例來說，假使楚奧特必須以倒退的方式跑壘，他的表現還能有多好？如果每次輪到他上場打擊時只能揮棒一次，他會有多少價值？還有(這不是我瞎掰的)他能否在生涯中假死，取得一個新身分，然後被選入棒球名人堂兩次。簡言之，楚奧特曾是(現在也是)傑出的棒球球員。

在賽季開始前不久，楚奧特與洛杉磯天使隊(Los Angeles Angels )簽訂一份十二年的合約，總金額為四億三千萬美元。這是北美運動史上最高額的保障合約，也讓楚奧特每年平均薪資達到將近三千六百萬美元，直到他三十九歲為止(只有少數打者在這個年紀還保有生產力)。

假使楚奧特在合約期間內出席每一場天使隊的賽事，每場比賽平均就會賺進二十一萬一千美元。楚奧特每花在棒球場上的幾個小時，賺的錢就相當於美國男性全職員工年薪中位數的四倍。

一般美國員工可能並不認為楚奧特值得這樣的薪資，有些人可能會說這一點都不「公平」，因為一般員工一小時只賺差不多二十五美元，日常支出都有問題了，更無法幫助子女贏在起跑點上，但楚奧特只是打個比賽就賺進百萬美元。

經濟學家也是人，所以我不禁能體諒這個觀點。技術精湛的棒球球員並不像農夫、護士或學校教師一樣服務他人，但是其他工作者也不像楚奧特一樣創造出這麼多的財務價值。

楚奧特能賺這麼多錢，有兩個原因：聯盟有許多錢可以花，以及楚奧特擁有稀有又珍貴的技巧，讓所屬球隊更好。

在楚奧特簽下歷史性合約的那年，大聯盟球隊總共賺進差不多一百一十億美元的營收。

ESPN、福斯電視台(FOX)及Turner Sports 體育轉播頻道加總起來，支付將近二十億美元給大聯盟，獲得全國比賽轉播權。5大聯盟又從旗下的串流與科技公司大聯盟先進媒體(MLB Advanced Media )裡，每年賺進八億美元。6票券的銷售又加上數十億美元。由於天使隊有很大的媒體市場，因此通常會吸引大量人潮，儘管很難認定觀看楚奧特的球迷比例是多少，但明星球員總是會吸引人們入場。7有些球隊希望簽下像楚奧特這樣的球員，就可以透過更大的地方電視台交易來回收成本，但是這樣的邏輯在楚奧特的案例上並不適用，因為在他的菜鳥球季開始不久前，天使隊就已經簽訂一份電視台合約，而且合約會持續到楚奧特的整個職涯。但在其他高額合約裡，電視台的獲利是相關因素。

有這麼多的金錢牽涉其中，就是楚奧特分配到如此多財富的原因，其實只是供給與需求。可能並不「公平」，但這就是市場機制。別忘了，經濟學就是研究稀有資源，而在每一季大聯盟裡都能擊出四十支全壘打的能力，就是其中一種稀有資源。

（本文摘自《運動場上學到的9堂經濟學》／商周出版）

【內容簡介】經濟學，其實主宰著運動場上的每一個選擇和策略！

史丹佛經濟學家，用最精彩有趣的觀點，說明賽事背後的每個「潛規則」！

為什麼南韓女性特別擅長高爾夫？

為什麼某些運動員的身價這麼高？

怎樣才能杜絕可惡的票券黃牛？

明知會身敗名裂，為什麼運動員還要服用禁藥？

球員射門要選擇哪裡成功率最高……？

從賽局理論、效用最大化到混合策略均衡，原來運動場上的各種行為，都可以用經濟學獲得解答！

【作者簡介】保羅‧歐耶爾（Paul Oyer）

史丹佛大學商學院經濟學教授、學術事務高級副院長兼瑪莉與蘭金‧范‧安達（Mary and Rankine Van Anda）創業學教授，擁有耶魯大學MBA學位、普林斯頓大學博士學位，曾任教於西北大學凱洛格管理學院，並擔任《勞動經濟學期刊》（Journal of Labor Economics）總編輯。

【譯者簡介】張明心

台師大英語系學士、輔仁大學翻譯學中英口譯組碩士。曾任離岸風電商企業內口筆譯及世大運、國際技能競賽等活動口譯，旅居加拿大期間從事法式香氛品業，現從事口筆譯與英語教學工作，偶爾兼差英語導遊。譯有《這份工作，你真的想做一輩子嗎？》。