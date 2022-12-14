王冠閎接受Sports會客室專訪，還跟王太太們打招呼。

「台灣蝶王」王冠閎11月在歐洲、北美3站世界盃短水道賽奪得兩銅，盼於12月世界錦標賽締造佳績。擁有眾多女性粉絲的他在《Sports會客室》節目的趣味問答時，還貼心的跟「王太太們」說「辛苦了」，展現機智風趣的一面。

王冠閎以達到奧運A標的成績，游進去年的東京奧運，由於媲美韓星的帥氣臉龐與健美身材，迅速走紅吸引眾多女性粉絲，粉絲們還以「王太太」自稱。教練黃智勇在東奧回國時也開玩笑說：「聽說現在有很多『王太太們』，但在未來目標還沒有達到前，王先生只屬於我一人的。」令人莞爾。

不讓教練的機智專美於前，王冠閎在《Sports會客室》被問到想跟「王太太們」說的一句話，他妙答說：「她們也辛苦了！」並解釋粉絲要半夜看他比賽，「其實也是蠻辛苦的，也希望她們可以持續的關注我。」

王冠閎人氣高，錄影結束與「王太太們」合照留念。（李弘斌攝）

王冠閎也感謝國中時那個自己的堅持，「那時候有堅持游泳、沒有放棄游泳，才有現在的我。」其實他在國一到日本移地訓練時，因為得知2020奧運將於東京舉辦，就在神社的木牌寫下想游進東奧的目標，也真的實現這個心願。

王冠閎感謝父親無條件支持他做自己想做的事，對母親的感謝則有特別彩蛋，原來國小會加入游泳隊，是媽媽私下替他報的名。「上課的時候，突然體育組的老師把我叫出來，到操場集合，心裡有點問號，叫我做了一系列的體適能測試，後來才知道是參加游泳隊的測試。」

「媽媽對我來說是很重要的角色，」王冠閎說，媽媽幫他報名了校隊，也為自己的決定負責，「早上我起床，她也要早起載我去訓練，然後訓練完載我回家再煮飯，蠻辛苦的，非常感謝媽媽。」

王冠閎也感謝台灣運彩，因為台灣運彩銷售額的10％會自動挹注到國家運動發展基金，成為國手訓練、比賽的重要後盾。「我現在有專屬的物理治療師、專屬體能訓練員、教練等，對我的幫助都很大，出國搭飛機現在都是坐到商務艙，可以有完善的休息空間。謝謝台灣運彩幫助我們！」

台灣運彩此前拍攝形象廣告，王冠閎也是參與的4位運動員之一。他表示在拍攝過程中，確實能體會到台灣運彩想呈現的「買運彩、助體育、增光彩」，國人一起力挺選手爭取佳績的理念。

「游的時候當下，我有戴泳帽跟蛙鏡，他們反而是沒有的。」王冠閎提到拍攝廣告時其他入鏡的臨時演員，要在水裡面要穿著衣服、張著眼睛，看不太清楚還這麼努力要把這支廣告完成，「對我來說不僅讓我更有動力，也感覺不是只有我在游泳，不只是我一個人在運動，是所有人都在支持我！」