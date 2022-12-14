【草屯手工藝產業園區 熱烈銷售中】

南投縣自林縣長明溱就任以來，積極推動「行銷農產、發展觀光、振興產業、增進就業、完善長照、幸福安居」6大施政方針，並指示建設處積極規劃以地方特色產業為主之低汙染地方特色園區，分別為南投旺來產業園區、埔里地方特色產業微型園區、草屯手工藝產業園區、竹山竹藝產業園區及埔里福興農場溫泉園區。期望以在地產業發展「六星級產業」理念，建立本縣健全的產業鏈，創造地方就業機會，吸引優秀人才返鄉或留鄉紮根，將南投縣從「觀光首都」邁向「產業新都」。

五大園區開發面積約達106公頃，全部完成後預估將可吸引135家廠商，每年創造約112億產值，並增加約8600個就業機會。

縣長林明溱針對「草屯手工藝產業園區」開發案，在6月30日動土典禮表示，8年縣長任內憑良心推動好的政策，不畏困難只希望成就大功德，草屯手工藝產業園區開發完成後，預估可引進約30家業者，並提供約1200個就業機會，帶動草屯地區觀光及產業發展。

「草屯手工藝產業園區」動土典禮儀式。(圖/南投縣政府提供)

另縣府透過公開甄選程序，由德昌營造股份有限公司擔任受託開發單位，期能與德昌營公司共同努力，積極推動開發工作。

建設處處長李正偉指出，「草屯手工藝產業園區」可售地面積約8.79公頃，公共設施洪池，綠地及公園用地、服務中心、自來水、污水處理設施等占園區面積約35.7%，園區設有15公尺道路及12米次要道路。

建設處表示，本次產業專用區土地採以「標售」方式辦理，其可進駐之產業類別為木竹製品製造業【C14】、金屬製品製造業【C25】(不包括：C25-254「金屬加工處理業」、「表面處理業」、「電鍍業」暨歸入細類)、其他製造業【C33】、食品製造業【C08】(不包括C0811「屠宰業」暨歸入細類)、批發業【G45-46】、專門設計業【M74】。受理申請日為111年12月5日起至112年1月4日止，投標申購廠商應於公告期間內提出投標申購書件申請，逾期者不予受理。有關土地標售手冊資料，下載網址：https://reurl.cc/EXgblv，並歡迎來電洽詢─招商專線：04-23019958，或南投縣政府建設處產業發展科：049-2222106轉1461廖先生。(南投縣政府廣告)