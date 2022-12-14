曾精準2007年美國次貸風暴的資產管理機構Doubleline Capital創辦人Jeffrey Gundlach預測，2023年將是美國陷入衰退的一年，聯準會可能會因此在年中開始降息，可能性超過75%，Jeffrey Gundlach也提到2019年利率政策逆轉的事件，當時聯準會在三個禮拜內放棄緊縮，轉向寬鬆政策。

綜合外媒報導，Jeffrey Gundlach分析近期的經濟狀況與政策，她認為，由於今年不斷升息，加上緊縮政策生效，明年將是經濟衰退的一年，通膨率在未來6個月內下降，但這也代表經濟衰退的訊號浮現。

Jeffrey Gundlach預測明年聯準會在某個時間點降息的機率超過75%，「當經濟指標惡化幾周後，聯準會可能會調整政策，如同2019年利率政策逆轉，當時聯準會在三周內從緊縮轉向寬鬆。」

Jeffrey Gundlach曾在2007年6月敲響次級房貸的警鐘，並警告「是一場徹底的災難，而且只會越來越嚴重」同時他採取成功採取防守策略，並在2009年由守轉攻，投入抵押債券領域，讓他取得成功。