Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4 — Steven Goffman (@SteveGoffman) December 12, 2022

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）爭議不斷，日前大動作裁撤推特（Twitter）員工掀起輿論，近日他受邀參加一場脫口秀，未料一登台便遭觀眾噓聲長達數分鐘之久，馬斯克在台上十分尷尬，連主持人也開口要觀眾別噓了。

外媒報導，馬斯克周日（11日）在舊金山，也就是推特（Twitter）總部的所在地，接受脫口秀演員查普爾（Dave Chappelle）邀請登台，當時查普爾大喊了一聲「先生女士們，讓我們歡迎世界最有錢的男人」。

隨後馬斯克現身登上脫口秀舞台，但就在他舉起雙手，正準備接受台下1.8萬人熱烈歡迎時，隨之而來的卻是一連串噓聲，弄得馬斯克在台上尷尬得不知所措，對一旁的查普爾兩手一攤，無奈表示「你沒想到會這樣吧」。

眼見台下觀眾噓不停，查普爾笑著幫馬斯克解圍「似乎一些你開除的人就坐在觀眾席裡面」。正當馬斯克又要開口說話時，查普爾打斷他「什麼也別說，你聽到那聲音了嗎？那是要發生內亂的聲音」，試圖以幽默化解尷尬。

隨著觀眾噓聲連連，查普爾也開口制止，要觀眾不要再噓了。事後，馬斯克再推特發文表示，現場只有10%的噓聲，其他全是歡呼聲，但他也說，這是他現實中第一次被噓（只是在推特是家常便飯）。