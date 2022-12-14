短影音平台抖音（tiktok）近來成為資安輿論焦點，數位發展部已限制公部門設備下載。對此，前立委郭正亮13日就表示，「很多人是以抖音得到收入來源，所以這個造成的民怨，搞不好超過兵役延長一年」，引發討論。

郭正亮13日在網路節目《少康戰情室》中表示，其實抖音就是短視頻，「如果禁掉抖音，YouTube有Shorts怎麼辦？」因此郭正亮認為，「所以禁抖音沒有用，都貼到YouTube那邊，這個就是很好笑，台灣的抖音現在使用人數超過500萬人，是有帳號的，很多人是以此得到收入來源，所以我認為這個造成的民怨，搞不好超過兵役延長一年」。

郭正亮也在7日時猛轟數位發展部官員「還活在五、六年前，根本都不知道世界的網路已經發展到哪裡去了」，甚至當時郭正亮也說「如果是為了政府政治敏感，那微信更該被禁，微信在台灣的使用人數超過800萬人，有多少台商沒有微信沒辦法生活欸，不對微信下手對抖音下手，不要笑死人了」。