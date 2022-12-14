繼北市議員王鴻薇被國民黨徵召補選立委後，同黨台北市議員徐巧芯也表態將參選立委，她坦言「我不想明明我之後就是會選，還要說我會再評估看看，沒有，我就是會出來選」，市議會同僚鍾沛君、游淑慧、徐弘庭等都紛紛表態讚聲。媒體人「逆風的烏鴉」則虧綠營，游錫堃身為菜鳥立委都直接當立法院長了，國民黨也不要再弄什麼論資排輩，就是自由競爭；誰掌握比較多民意誰就出線，世代交替應該是理所當然的現在進行式。

「世代交替？人家菜鳥立委都當院長了....」逆風的烏鴉13日在臉書發文表示，這兩天國民黨在吵「世代交替」的話題。他覺得吵這個話題的本身，就是件諷刺的事。世代交替應該是理所當然的「現在進行式」啊，怎會變成主張了？

逆風的烏鴉指出，國民黨是一個太講求論資排輩的政黨，以至於很多時候上面的人不退，底下的人就接不上來。於是上面的日趨老朽、與民意脫節，底下的人無處可去，只好一輩子窩在地方議會或者當助理，這是很可悲的事。

相對於此，過去民進黨尤其是派系內部，大帶小、前輩帶後輩、老闆帶助理的情況就比國民黨普遍得多。國民黨裡的情況，普遍是即使政治人物要找接班人，也找自己的兒女親戚，所以民進黨有助理世代，國民黨卻幾乎沒有。

烏鴉強調，國民黨要解決這樣的問題，沒有別的辦法，就是自由競爭。誰掌握比較多的民意，誰就出線，不要再弄什麼論資排輩看資歷了。資深的有本事，幹掉來挑戰，也是理所當然。他還另外說個笑話：現在的立法院長游錫堃，在當立法院長前，一天的立委都沒當過，妥妥的菜鳥立委。這都當上立法院長了，不是嗎？