國內知名紙雕師蔣嘉凱去(2021)年11月因進超商被提醒戴口罩心生不滿，竟持刀刺死蔡姓店員，經桃園地方法院審理後，13日依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。但PTT鄉民則酸：「一審死刑，二審可教化、無期，三審關十年」、「又不敢執行」。

蔣嘉凱於去年11月21日凌晨三度進出桃園市龜山區某超商，只因不滿蔡姓店員提醒他要戴口罩，第三度進入超商時竟持裝飾刀刺死對方，蔣男面對法官訊問時雖坦承殺人，但辯稱犯案前曾服用抗憂鬱藥、安眠藥（FM2）與肌肉鬆弛劑等藥物，之後肚子餓去超商買洋芋片，後來看了超商監視畫面才知道，自己總共去了3次超商，還帶了拆信刀、螺絲起子與裝飾刀，過程中迷迷糊糊，事後他在超商前醒來，發現雙手染有血跡且面前躺著蔡姓店員，但對如何犯案已沒印象。

而蔡姓店員的姊姊則說，蔣男出庭時始終強調過程中沒有記憶，或吃了藥等，希望以苦肉計向法官傳達訊息，目的就是希望量刑時能減輕其刑，顯見毫無悔意。且蔣男犯案至今從未向受害家屬道歉，這2點讓家屬感覺蔣男罪大惡極。出庭時回答法官之態度，看不出抱歉、愧疚或悔意，全以「不記得了、沒有印象」回答，根本帶著僥倖想法，辯護人提修復式司法只是檯面上建議，蔣男個人並無意願，家屬也感受不到悔悟誠意。

法院審酌，蔣男殺人犯行事證明確，且與蔡男的言行互動、換裝原因、所攜帶之物及殺害蔡男過程，足認蔣男確有殺人之直接故意，並與其殺人之預謀相貫。另，蔣男於當時辨識能力與控制能力均屬正常，且蔣男雖符合自首要件，但蔣男當時並無悔悟之心，僅因情勢所迫方留在現場，顯非真誠悔悟，因此不依此減輕其刑，依法判處死刑，褫奪公權終身。

PTT鄉民表示：「又不會執行」、「殺一個為什麼要死刑？」、「準備吃豬腳麵線囉」、「講的跟真的一樣勒，死刑已經是笑話了好嗎」、「一審死刑，二審可教化、無期，三審關十年」、「這招已經騙不了人民了」、「黨的口罩衛兵，可憐啊」、「別小看三審」、「等真的定讞再說」、「死刑也不會執行」、「定讞再說」、「三審就精神病無罪釋放了」、「又不敢執行，判爽的而已吧」、「快點執行啦」、「不會執行」。