民進黨中執委郭再欽近期除了捲入學甲槍擊案，同時還涉及學甲爐碴案，台南地檢署將郭等8人依違反廢清法、竊占、公司法等罪起訴。前立委沈富雄13日在節目《少康戰情室》中怒批，台南綠營主要人士都跟新潮流有關，自己以前是新潮流的捍衛者，都說「新潮流不行了，民進黨就不行了」，現在的台南出乎他的意料。

沈富雄表示，郭再欽是經過派系將票分配以後才當選的，他原本是英系的，但配票是新潮流給他，議長邱莉莉現在是新潮流，市長黃偉哲也是新潮流，只有立委陳亭妃是正國會的，所以她才會積極要公權力破郭再欽的案子。但他也指出，現在正國會在民進黨內已經變成反對的小派系了。

沈富雄接著提到，九合一大選結束後這段時間，台灣政壇前所未有的混亂，離中央越遠的越吵，離的越近的就越安靜，那是因為將來權力分配跟他們有關，所以他們不用吵，這也跟現在整個黨都歸向賴清德非常有關係。

沈富雄透露，現在只要在地方上有一點點成就，人狠、敢花錢、找得到人，進入民進黨就可以積極運作，大老闆花錢還可以把員工變黨員，整個黨機器就變成他的，之後就可以從黨代表一路升到中執委。

對於台南現在的情況，沈富雄無奈說，賴清德是新潮流、市長是新潮流、議長（候選人）是新潮流，犯案的也是新潮流，這個大大出乎他的意料，他一路都是新潮流的捍衛者，以前有人講新潮流的壞話，他還會說新潮流是民進黨的防腐劑，「新潮流不行，民進黨就不行了。」現在看起來民主政治真的很有問題了。