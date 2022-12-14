台積電3奈米先進製程到美國亞利桑那州投資設廠，並運 送大批工程師赴到當地，遭質疑台積電變美積電、掏空台灣等擔憂。近日則發生陸方禁輸我國多項產品，還出現要求佳德等糕餅名店提供配方等傳言。對此，臉書粉專「綠查錶」改編著名的雙標迷因哏圖，畫面中對台積電3奈米技術外流，漫畫化的總統蔡英文豎起食指露出滿意表情；但對鳳梨酥極機密配方，則側臉揮手不以為然，畫面形成諷刺的強烈對比。

台積電近日在美國設廠的機台設備到廠典禮上，宣布了「兩倍加碼」：由1個廠變為2個廠，投資額從120億美元變成400億美元，一廠的技術層級由5奈米提升為4奈米，二廠更是最先進的3奈米，引發國人關切，擔憂台積電無法保有製程領先、高良率訣竅很快被學走，最後「台積電」將變成「美積電」。

而陸方近日宣布禁止多項台灣食品、飲品輸入，其中包括糕餅名店「佳德鳳梨酥」，甚至更傳出佳德被要求提供機密配方而拒絕補件；佳德12日則聲明強調「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣」，讓不少網民大讚佳德站著賺錢、很有台灣價值。

臉書粉專「綠查錶」13日改編著名的雙標迷因哏圖，揶揄表示：funny taiwan~我們偉大的執政黨只要風向一帶，台積電的三奈米技術可以外流！但是鳳梨酥的配方卻是極機密？並標註「天佑台灣人民」。

只見經典迷因哏圖的改編畫面中，光頭男主角的臉變成了漫畫化的總統蔡英文。在上半幅圖中，蔡英文對台積電3奈米技術外流，就豎起食指露出滿意表情；但在下半幅圖裡，對鳳梨酥極機密配方，蔡英文則側臉揮手不以為然，雙標畫面形成諷刺的強烈對比。