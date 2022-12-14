民進黨九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦，13日邀集各縣市競選總幹事開會，擔任陳時中競選總幹事的立委吳思瑤指出，民進黨這次真的流失許多年輕人的支持，但強調年輕人沒有把票投給國民黨，而是往不投票，又或是無黨籍那邊去了。PTT網友對此直接開酸，「年輕人出來投搞不好更慘」、「講的年輕人一定投民進黨」。

據《中央社》報導，與會人士透露，檢討會中提及民進黨在媒體上聲音、意見擴散不開，媒體戰需要進一步強化；也有人說「抖音」裡的短影音、不實消息被轉傳到Line，影響到的不只年輕人，傳統支持者也會因此改變想法；另還有權力傲慢，年輕人被剝奪感過重而沒有出來投票等。

吳思瑤則表示，儘管民進黨在防疫成績表現不錯，但紓困、振興方面讓很多人受影響，「雖然民進黨有政績」，但之後要更同理、貼近民眾的想法。她強調，這次流失很多年輕選票，民進黨中央在選戰中卻實沒打出鼓舞人心的主旋律。

PTT網友看到民進黨的敗選檢討後，直指他們是在執政上出了問題，開轟「『雖然民進黨有政績』，你們繼續輸吧」、「感覺好像還是自我感覺很良好呢」、「承認執政不得人心還真難啊，怪東怪西」、「這樣就對了，繼續作出錯誤的檢討」、「經濟太好，不爭氣的韭菜產生相對剝奪感啊」、「等你六年什麼都沒做，設個少子化辦公室有什麼屁用」。

不過也有人從另一個角度出發，認為年輕人就算出來投也沒用，「這次年輕人不投票綠才輸的少」、「年輕人出來投票，可能連台南都翻盤了」、「側翼出征竹中竹女」；另外也有少數網友認為這次檢討有抓到重點，「唉，我也是這麼想」、「都是年輕人的錯」。