根據中央氣象局最新資訊，14日凌晨0時56分發生芮氏規模4.3地震，地震深度18.9公里，震央位於花蓮縣政府西南方29.4公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳政一）1111214

東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級
04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級
徐榛蔚接力傅崐萁 夫婦連4任花蓮縣長
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