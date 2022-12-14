花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級 04:022022/12/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，14日凌晨0時56分發生芮氏規模4.3地震，地震深度18.9公里，震央位於花蓮縣政府西南方29.4公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳政一）1111214 東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級 04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級 徐榛蔚接力傅崐萁 夫婦連4任花蓮縣長 #花蓮縣 #芮氏規模 #3地震 #最大震度4級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣施政成果奪雙冠 徐榛蔚：鄉親的需求就是施政目標 12:022022/12/07 政治 花蓮副議長潘月霞涉詐60萬助理費 慘遭羈押禁見 22:582022/12/05 政治 風大攤位被取消 台東創生年會變創傷 04:102022/12/02 地方新聞 花蓮百年買菸場華麗轉身 藝文活動增添地方文化氣息 11:412022/12/06 寶島 花縣議員候選人父親涉賄 選前2天掏千元替兒求支持 15:072022/11/27 社會 時尚與原住民文化相遇 花蓮原住民時尚產業發展論壇12／10登場 17:552022/12/06 寶島 資源回收行動虛擬實境VR體驗 12月開跑囉 16:382022/12/05 生活 中選會主委李進勇親頒當選證書 祝福徐榛蔚施政順遂 19:552022/12/05 政治 台彩威力盃開打 21隊小將花蓮較勁 04:102022/12/04 財經焦點 用手機拍出專業美感 花蓮縣府開課提升客庄商品行銷力 14:002022/12/06 寶島 花蓮》得票率全台之冠 徐榛蔚贏得民心 22:252022/11/27 政治 國民黨菲律賓海外部關心花蓮地震 捐款協助災後重建 15:372022/11/29 生活 日攝影師贈富里車站2幅作品 讓旅人沉浸地方特有風情 17:032022/11/30 寶島 官宣退選人間蒸發仍當選花蓮富里鄉長 張容榕回應了！ 22:592022/11/28 政治 台灣哪裡最危險？收最多「國家級警報」縣市 第3名引熱議 22:282022/12/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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