許多關注台海戰爭問題的人士認為，中美關係的惡化是導致中共動力武力解決台灣問題的主因，但是從中共擴充對台作戰的人員與軍備的角度觀察，此一推論顯然與事實不符。美國軍事研究人員指出，共軍從2017年開始加速擴充做為對台作戰主力的兩棲登陸部隊，至今數量已超過一倍，至少3萬人以上。這批快速擴大的部隊同時配備了最現代化的裝備，顯然是要為組織一場諾曼地登陸式的兩棲作戰做好萬全準備。

共軍陸戰隊合成旅的機械化程度是一般地面部隊的2倍，而且有更強的火力支援。圖為機械化營的05式兩棲步兵戰車。（圖／中國軍網）

去年8月美國眾議院議裴洛西訪台之後，台海緊張局勢快速升級，有關中共對台軍事行動的可能性引起熱烈的議論，除了海空封鎖、導彈攻擊之外，過去數十年來未曾被提及的兩棲登陸作戰也進行認真的研究，甚至進行各種戰術模擬與兵棋推演。這些年來中共快速擴編兩棲登陸部隊，與1996年台海危機時共軍把大砲、坦克綁在民船上進行上火力支援的情勢已大不相同，也迫使美國與台灣不得不改變台海防禦策略。

由於海峽屏障與中共兩棲作戰難度太高，中共過去對台動武方案多數傾向於「以戰逼統」，主要戰術是海空封鎖與導彈攻擊。但是，據美國海軍學院中國海事研究所研究員康納．甘迺迪（Connor Kennedy）的研究指出，共軍自2017年以來兩棲部隊規模擴大了一倍多，投入了大量資源升級其兩棲作戰能力，正在為一場風險極高、代價極大的諾曼地式登陸做準備，而當時美中關係還極為密切與熱絡。

共軍快速擴大的兩棲部隊配備了最現代化的裝備，顯然是要為組織一場諾曼地登陸式的兩棲作戰做準備。（圖／新華社）

共軍兩棲部隊於1952年5月首次組建，1953年還參與了擊退國軍空降東山島行動。後來一度被解散，在與越南爆發西沙海戰後，又重新組建了2個海軍陸戰隊兩棲作戰旅。1980年和1998年2次擴編增加到1.2萬人，駐紮地點在廣東湛江，支援南海艦隊並執行反海盜和海島守備任務。2017年共軍進行事改革時，兩棲部隊大幅擴編至超過3萬人，組成了6個海軍陸戰隊兩棲作戰旅，同時編列了陸戰隊航空兵與特種兵支援部隊。

在多艘兩棲攻擊艦（圖）與登陸艦服役後，共軍兩棲合成旅將以071、075大型兩棲艦艇做為兩棲登陸主要載具。（圖／央視）

由於兩棲部隊是尖刀部隊，共軍陸戰隊合成旅的機械化程度是一般地面部隊的2倍，而且有更強的火力支援。每個旅有2個機械化營，每個營有56輛ZBD-05兩棲步兵戰車和ZTD-5兩棲突擊車，這款步戰車在海上行進時速高達19公里，較台灣與美軍使用AAV-7系列兩棲步兵戰車時速12.8公里快了很多。此外火力也較AAV-7更強，共軍這型步兵戰車裝備30毫米機炮和2枚反坦克導彈，搭載8名陸戰隊員，兩棲突擊車則有一具105mm火砲，可以對抗裝甲車或攻擊碉堡據點。

共軍兩棲合成旅還包括輕型機械化營，配備8輪的ZBL-08雪豹步兵戰車。（圖／中新社）

每個機械化營還有火力支援連、偵察與後勤分隊。另外合成旅還有輕型機械化營，使用8輪ZBL-08雪豹步兵戰車、4輪山貓全地形車，105mm火砲，做為後續支援部隊。在火力支援上，每個旅配備擁有18門155自走砲的砲兵營和一個使用便攜式導彈和拖曳高射砲的防空營。此外，應該還有一個以直升機空降的空中突擊營，與一個專門收集情報的偵察營。

共軍陸戰隊合成旅編制有火力支援營，配備155mm的PLZ-05型自走砲。（圖／Wikipedia)

這些雖然是陸戰隊合成旅的基本建制，但實際上並未全數配備齊全，其中兩棲裝甲車、支援分隊與專用運送船艦仍有不足。去年底康納．甘迺迪估計，合成旅裝備率僅約50%。新組建的航空旅情況也差不多，2021年航空旅2個中隊有直-8、直-9等共20架直升機，這些直升機受過071登陸艦和075兩棲攻擊艦的艦載作戰訓練，但缺乏護航的攻擊直升機，未來應該會配備直-10型攻擊直升機。

共軍新組建兩棲部隊航空旅的直升機可以快速地將部隊從登陸艦或兩棲攻擊艦直接投送至戰場。（圖/中新社）

對共軍來說，台海戰爭將從封鎖、威嚇進入兩棲作戰，因此它將是一場多軍種聯合登陸作戰行動，兩棲作戰合成旅將是整個行動的尖刀部隊，主要目標針對灘頭陣地與港口基礎設施，但是運送兩棲部隊的船艦與直升機，將面臨反艦導彈與低空防空導彈的威脅，已登陸部隊也容易受到空中威脅與導彈攻擊，可能還得依賴大陸的岸基火力來提供保護。在站穩灘頭後，陸軍步兵將在第2波、第3波中跟進，其後便是砲兵等後續梯隊。據說共軍近期正嘗試將非屬兩棲作戰的15式輕型坦克整合到兩棲部隊中，打算以它做為登陸後城市作戰的主力戰車。

共軍用於偏遠山區地形的15式輕型戰車，最近也開始考慮把它整合在合成旅中，做為城市巷戰的主力戰車。（圖／新華社）

在尚未進行對台兩棲作戰之前，海軍陸戰隊兩棲合成旅訓練上著重較多樣化的場景，包括島礁攻防、反海盜與危機應對任務。目前廣受矚目的中國唯一海外軍事基地亞丁灣吉布地（Djibouti），就有一個海軍陸戰隊營駐紮，這可能是未來共軍以071登陸艦或07兩棲攻擊艦戰鬥群搭配執行任務的基本藍圖。在中國拍攝的電影《紅海行動》中，有一段解放軍陸戰隊從中東國家營救外國人的情節，已經運用此一戰術概念。隨著組織的擴大與裝備、訓練逐步到位，台灣絕不應輕忽中共兩棲登陸作戰能力的快速成長。