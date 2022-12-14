許多關注台海戰爭問題的人士認為，中美關係的惡化是導致中共動力武力解決台灣問題的主因，但是從中共擴充對台作戰的人員與軍備的角度觀察，此一推論顯然與事實不符。美國軍事研究人員指出，共軍從2017年開始加速擴充做為對台作戰主力的兩棲登陸部隊，至今數量已超過一倍，至少3萬人以上。這批快速擴大的部隊同時配備了最現代化的裝備，顯然是要為組織一場諾曼地登陸式的兩棲作戰做好萬全準備。
去年8月美國眾議院議裴洛西訪台之後，台海緊張局勢快速升級，有關中共對台軍事行動的可能性引起熱烈的議論，除了海空封鎖、導彈攻擊之外，過去數十年來未曾被提及的兩棲登陸作戰也進行認真的研究，甚至進行各種戰術模擬與兵棋推演。這些年來中共快速擴編兩棲登陸部隊，與1996年台海危機時共軍把大砲、坦克綁在民船上進行上火力支援的情勢已大不相同，也迫使美國與台灣不得不改變台海防禦策略。
由於海峽屏障與中共兩棲作戰難度太高，中共過去對台動武方案多數傾向於「以戰逼統」，主要戰術是海空封鎖與導彈攻擊。但是，據美國海軍學院中國海事研究所研究員康納．甘迺迪（Connor Kennedy）的研究指出，共軍自2017年以來兩棲部隊規模擴大了一倍多，投入了大量資源升級其兩棲作戰能力，正在為一場風險極高、代價極大的諾曼地式登陸做準備，而當時美中關係還極為密切與熱絡。
共軍兩棲部隊於1952年5月首次組建，1953年還參與了擊退國軍空降東山島行動。後來一度被解散，在與越南爆發西沙海戰後，又重新組建了2個海軍陸戰隊兩棲作戰旅。1980年和1998年2次擴編增加到1.2萬人，駐紮地點在廣東湛江，支援南海艦隊並執行反海盜和海島守備任務。2017年共軍進行事改革時，兩棲部隊大幅擴編至超過3萬人，組成了6個海軍陸戰隊兩棲作戰旅，同時編列了陸戰隊航空兵與特種兵支援部隊。
由於兩棲部隊是尖刀部隊，共軍陸戰隊合成旅的機械化程度是一般地面部隊的2倍，而且有更強的火力支援。每個旅有2個機械化營，每個營有56輛ZBD-05兩棲步兵戰車和ZTD-5兩棲突擊車，這款步戰車在海上行進時速高達19公里，較台灣與美軍使用AAV-7系列兩棲步兵戰車時速12.8公里快了很多。此外火力也較AAV-7更強，共軍這型步兵戰車裝備30毫米機炮和2枚反坦克導彈，搭載8名陸戰隊員，兩棲突擊車則有一具105mm火砲，可以對抗裝甲車或攻擊碉堡據點。
每個機械化營還有火力支援連、偵察與後勤分隊。另外合成旅還有輕型機械化營，使用8輪ZBL-08雪豹步兵戰車、4輪山貓全地形車，105mm火砲，做為後續支援部隊。在火力支援上，每個旅配備擁有18門155自走砲的砲兵營和一個使用便攜式導彈和拖曳高射砲的防空營。此外，應該還有一個以直升機空降的空中突擊營，與一個專門收集情報的偵察營。
這些雖然是陸戰隊合成旅的基本建制，但實際上並未全數配備齊全，其中兩棲裝甲車、支援分隊與專用運送船艦仍有不足。去年底康納．甘迺迪估計，合成旅裝備率僅約50%。新組建的航空旅情況也差不多，2021年航空旅2個中隊有直-8、直-9等共20架直升機，這些直升機受過071登陸艦和075兩棲攻擊艦的艦載作戰訓練，但缺乏護航的攻擊直升機，未來應該會配備直-10型攻擊直升機。
對共軍來說，台海戰爭將從封鎖、威嚇進入兩棲作戰，因此它將是一場多軍種聯合登陸作戰行動，兩棲作戰合成旅將是整個行動的尖刀部隊，主要目標針對灘頭陣地與港口基礎設施，但是運送兩棲部隊的船艦與直升機，將面臨反艦導彈與低空防空導彈的威脅，已登陸部隊也容易受到空中威脅與導彈攻擊，可能還得依賴大陸的岸基火力來提供保護。在站穩灘頭後，陸軍步兵將在第2波、第3波中跟進，其後便是砲兵等後續梯隊。據說共軍近期正嘗試將非屬兩棲作戰的15式輕型坦克整合到兩棲部隊中，打算以它做為登陸後城市作戰的主力戰車。
在尚未進行對台兩棲作戰之前，海軍陸戰隊兩棲合成旅訓練上著重較多樣化的場景，包括島礁攻防、反海盜與危機應對任務。目前廣受矚目的中國唯一海外軍事基地亞丁灣吉布地（Djibouti），就有一個海軍陸戰隊營駐紮，這可能是未來共軍以071登陸艦或07兩棲攻擊艦戰鬥群搭配執行任務的基本藍圖。在中國拍攝的電影《紅海行動》中，有一段解放軍陸戰隊從中東國家營救外國人的情節，已經運用此一戰術概念。隨著組織的擴大與裝備、訓練逐步到位，台灣絕不應輕忽中共兩棲登陸作戰能力的快速成長。
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