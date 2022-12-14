梅西操刀12碼，大膽攻球門上方。（路透）

（04:00更新，補充內文）（04:30更新，補充戰況）2022卡達世界盃足球賽阿根廷與克羅埃西亞的4強賽，阿根廷上半場靠著隊長梅西（Lionel Messi）12碼及阿瓦雷茲（Julian Alvarez）的進球，帶著2比0領先進入下半場，而這場比賽相當活躍的阿瓦雷茲在第69分鐘再度建功，接獲梅西傳球後進球，阿根廷3比0持續穩住優勢。

本屆世界盃從小組賽到8強賽5場比賽只失3球的克羅埃西亞，固若金湯的防守在阿根廷快速的攻勢下面臨很大考驗，上半場雖然控球率克羅埃西亞較高，不過阿根廷在現場超過4萬5千名球迷加油下，拿到球權後總能快速反擊，第32分鐘就是在克羅埃西亞莫德里奇（Luka Modric）失誤後，阿根廷E.費南德茲（Enzo Fernandez）中路快攻長傳，阿瓦雷茲拿球後單刀赴會，把球挑過門將李瓦柯維奇，卻被後者阻擋撞倒，義大利籍主裁判奧薩托指向罰球點，還給李瓦柯維奇黃牌警告，跟裁判抱怨的柯瓦西奇也吞了1張黃牌。

由於克羅埃西亞的犯規，阿根廷獲得12碼罰球，由梅西操刀，他大力將球往球門上方瞄準，球順利通過李瓦柯維奇的防守，讓阿根廷率先開胡，第39分鐘阿根廷再度給克羅埃西亞的防守製造威脅，角球防守解圍後發動快攻，阿瓦雷茲一個人強渡關山殺入禁區，重心不穩的克羅埃西亞後衛索沙（Borna Sosa）勉強出腳，卻像是跟阿瓦雷茲完成「另類」撞牆配合，再次被阿瓦雷茲攻破大門。

這是梅西在世界盃第25場出賽，與德國名將馬泰斯（Lothar Matthäus）並列賽史第1，不過梅西上半場好幾次抓著左大腿後側，似乎有點不舒服，不過這位「藍白軍團」的靈魂隊長，依舊努力在場上為球隊盡一份力，並完成個人本屆第5顆進球，目前在進球榜和法國姆巴佩同以5球領先。

不只梅西本戰有紀錄，克羅埃西亞37歲隊長莫德里奇，本屆已第6場先發出賽，是單一屆世足先發出賽6場的最年長球員。