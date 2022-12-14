阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）今天在卡達世足賽4強對克羅埃西亞罰進12碼球，不僅助「藍白軍團」先馳得點，個人世足生涯也累積11顆進球，超越「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），成為阿根廷在世界盃的進球王。

巴提斯圖塔在1994、1998、2002年世足賽攻入10球，而35歲的梅西於過去4屆世足累積6顆進球，本屆淘汰賽16強他率先攻破澳洲大門，先超越馬拉度納（Diego Maradona）的8球紀錄，接著對荷蘭的火爆8強賽罰踢破門，一舉追平巴提，今天獨居隊史第一人。

梅西首顆世足進球出現在2006德國世界盃，對塞爾維亞與蒙特內哥羅替補上陣破門，幫助阿根廷以6比0大勝。4年後阿根廷在8強遭德國淘汰，披上10號戰袍的梅西整屆進球掛零。

2014巴西世界盃，梅西在小組賽攻入4球，最終率領阿根廷闖入決賽，可惜經延長0比1不敵德國，屈居亞軍。上屆他在俄羅斯則4戰進1球。

梅西今天首開紀錄的進球，也是他從2005年上演成年國家隊處女秀以來，生涯第94顆國際賽進球（169場出賽）。在成為阿根廷的世足進球王之後，梅西就差一座大力神盃了。