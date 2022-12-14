馮容潔結束拍攝工作後，眼觀四面神神秘秘地講著電話。（圖／本刊攝影組）

長相甜美的新生代演員馮容潔在八點檔《機智校園生活》中與黃柏峰組成的「川咪」情侶檔，深受粉絲喜愛，而兩人甜蜜的互動，也讓粉絲非常入戲地希望兩人假戲真做。日前該劇已殺青，時報周刊CTWANT在殺青前連續兩天直擊馮容潔結束工作後，都有一名男子開著愛的小紅車來接她，兩人更甜蜜牽手到廟裡參拜並求籤，在路上也親密地摟腰，最後深夜一同返回女生家，可惜這男主角並不是黃柏峰。

男友蟻大點開車來接馮容潔，她迅速上車。（圖／本刊攝影組）

本月3日下午1點半，馮容潔和黃柏峰拍完《機智校園生活》最後的戲分殺青，戲中飾演情侶的兩人相互道別，彼此回到各自的生活，而馮容潔避開其他人的注意，小心翼翼獨自走了幾個路口，這一路上熱線不斷又眼觀四面，像是在敘述自己的所在位置。

兩人停好車好立刻親親熱熱地牽起小手。（圖／本刊攝影組）

10分鐘後，果然看到一名男子開車來接她，到了3點多，車子開到新北市淡水區一處大樓的停車場停車，停妥後，男子親親熱熱地牽起馮容潔的手，這時才看清男生的臉，原來也同為演員，是大馮容潔一歲的藝人「蟻大點」。小倆口走到一家花店，在花店內男方還自然地伸手扶上馮容潔的小蠻腰，逛了一會兒後，買了一束鮮花才離開。

馮容潔挑花時，蟻大點還從後方摟住她的腰。（圖／本刊攝影組）

接著，兩人先是買了小吃，再隨意的找了路邊花台坐下用餐，馮容潔率性地開腿吃飯，可見在男方面前完全沒有偶包不用拘謹，最後男生還幫忙把馮容潔吃不完的食物全都解決，口水交流得很順暢。飽餐後，大約四點半左右，男方又開著車到台北市士林區芝山公園附近停放，接下來兩人牽著手前往芝山巖的惠濟宮參拜並求籤，還討論了好一會兒，不知是在祈求兩人事業或感情能一路順遂，離開後兩人也始終黏緊緊不分開，看得出感情極好。

兩人坐在路邊用餐，馮容潔在男友面前相當放鬆，腿開開擦鼻子都沒顧慮。（圖／本刊攝影組）

馮容潔與蟻大點一起去拜拜求籤。（圖／本刊攝影組）

傍晚6點左右，天色暗下來，小倆口更大方放閃，男友緊摟著馮容潔的腰在芝山捷運站附近散步，最後走到一家燒烤餐廳用餐，這一餐兩人吃了將近3個小時才結束，原來這天是蟻大點的27歲生日，難怪這一路又買花又吃生日大餐，頗重視儀式感。

小倆口約會過程中一直是緊緊摟在一起，感情很好。（圖／本刊攝影組）

但因拍《機智》而爆紅的馮容潔，行程排得相當滿，晚間近十點，她陪男友過完生日後，接著又直奔林口與《機智》演員酒令、陳彥廷、賴雅琪等人以及劇組人員餐敘，下車時還深情地望著男友揮手道別，才分開一下下就如此依依不捨，餐會一直持續到近零點才結束，或許是太晚了，馮容潔這趟沒有等男友接送，而是搭乘陳彥廷的便車到台北市西門町，還在路邊聊了約莫半小時後才道別，前去和男友蟻大點會合。

馮容潔暫別男友與《機智》的夥伴們聚會。（圖／本刊攝影組）

凌晨一點多馮容潔與男友牽著手到附近停車場取車後，終於在一點半左右返回到女生的住處附近停車場停車，這對小情侶一起將車上大包小包物品，還有在淡水買的花束拿下車，一路有說有笑地回到住處，結束充實的一天。

聚會結束後馮容潔與男友會合一起開心返家。（圖／本刊攝影組）

對於感情狀況，馮容潔透過經紀人表示，「目前（與蟻大點）兩人互有好感中，請大家給一點空間。」

蟻大點在社群上PO出生日照，服裝正是當天本刊直擊同一套。（圖／翻攝自蟻大點IG）

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