《全明星運動會》將在本周迎來第四季總冠軍賽，最後將由紅隊對上資格賽勝出的黃隊、或是藍隊？一切仍是未知數。時報周刊CTWANT在11月29日下午直擊藍隊成員正在室內羽球場加緊練習，不放棄最後進入準決賽的機會。而即使是團練，許得瑋都特別帶上女友Lynn一起，兩人穩交感情甜蜜令人羨慕。

藍隊隊員上月底聚集在一起練羽球。（圖／本刊攝影組）

練習的空檔許得瑋竟然拿出電子菸來解菸癮。（圖／本刊攝影組）

11月29日下午1點多，本刊在台北市網球中心的室內羽球場，巧遇正在練習中藍隊「Thunder Blue」全體成員許得瑋、林家佑、黃宏軒、游子賢、涂善存、潘君侖、賴KI、陳妤、謝予容、翁滋蔓，當日大家分別上場練打，而在休息時間，有女友相伴的許得瑋，則先是和剛剛搭檔練習的賴KI聊了起來，似乎是在討論彼此還有哪些需要改進與補強的地方。

許得瑋與藍隊練習的時候，女友Lynn就在一旁愛相隨等候。（圖／本刊攝影組）

當許得瑋在講話的時候，女友都會專注地看著他。（圖／本刊攝影組）

討論結束後，許得瑋相當放鬆地繼續在場邊坐著，竟然原地抽起了電子煙。他這樣的行為除了無視室內場所禁菸規定、更是不顧整場藍隊隊員與自己的肺部健康；而根據菸害防制法的規定，包含電子煙在內，在3人以上的室內工作場所，如體育、運動或健身場所吸菸者，可罰2千至1萬元罰鍰。

時間快轉至下午2點30分，結束羽球練習的藍隊全體成員一起走出球場，相互道別之後，就各自轉往停車場的繳費機準備繳費取車離去，而許得瑋則是和一路相陪到底的女友Lynn，以及友人轉往場館內的餐廳續攤，填飽運動後的空腹並聊天。

上周許得瑋與女友也被本刊讀者直擊準備進影城看電影。（圖／讀者提供）

許得瑋與女友打扮登對，互動也十分親暱熟稔。（圖／讀者提供）

此外，12月9日晚間7點左右，本刊讀者也在台北市中山區的影城巧遇許得瑋和女友Lynn約會看電影《智齒》，等待電影開演前，戴著帽子的兩人對坐分別低著頭專心地滑手機，運動風的情侶裝扮非常登對。對於女友，許得瑋曾透露兩人常會去野營約會，培養感情。而本刊連日直擊到這對情侶出雙入對，看來許得瑋就算是搭上了被戲稱是「戀愛巴士」的《全明星運動會》，在人擠人的情況之下，和女友的感情依然保鮮不變。

去年本刊就曾目擊許得瑋與女友浪漫約會。（圖／本刊攝影組）

在2020年許得瑋曾與《全明星》學姐梁凱莉甜蜜約會。（圖／本刊攝影組）

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

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