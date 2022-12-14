啦啦隊女神籃靖玟（籃籃）有著婀娜身材與甜美臉蛋，加上不做作矯情的開朗個性，讓她一直深受粉絲喜愛，更有滿檔的工作邀約。11月4日下午4點多，時報周刊CTWANT就在新北市林口水牛坑巧遇籃籃，正在進行拍照工作，只見她敬業地爬上吉普車車頂，不懼強風來亂、辣秀中空，一切都只為了拍攝奇蹟美照。

為了拍出美照，籃籃小心翼翼爬上車頂。（圖／本刊攝影組）

11月4日下午4點多，本刊在新北市林口區水牛坑巧遇「Rakuten Girls」樂天啦啦隊隊長籃籃，正努力地爬上一輛吉普車的車頂，身高162公分的她，穿著黑色長靴、加上露出大腿的短裙，為了避免走光，一旁還有位女助理協助，費了九牛二虎之力她才終於登頂。仔細一看，同行的還有一位專業的男攝影師。

攀爬過程中因風太大，籃籃的小短裙一直不聽使喚往上翻起。（圖／本刊攝影組）

而籃籃就定位後，立即進入工作模式，臉上全堆滿了甜美笑容，同時也擺出不少性感姿勢讓攝影師好好捕捉。唯一美中不足的地方，就是冷冽的東北季風，一直淘氣地作亂，讓穿著短裙的籃籃既要顧下面怕走光，還要顧上面的頭髮不能亂掉，才能好好的拍攝出完美美照。

終於坐上車頂的籃籃表現出自在愉悅的神情。（圖／本刊攝影組）

今年事業大爆發的籃籃，不僅以《綜藝大集合》首度入圍第57屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。而除了《綜藝大集合》、《綜藝新時代》兩個節目外，10月又強勢入主《天才衝衝衝》主持群，原本就已是「Rakuten Girls」隊長的她，即使面對滿檔的演藝工作行程，仍不忘愛演戲的心，透露最想挑戰苦情、反派角色；而籃籃笑說曾去泰國拜四面佛許願想演戲，回來就立刻接到《瘋神無雙》的主持邀約，在其中演出短劇，讓她直呼以後許願條件要講清楚才行，相當有趣。

籃籃在社群分享她的美照，但卻是經過頗辛苦的拍攝過程才完成。（圖／翻攝自籃籃IG、臉書）

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