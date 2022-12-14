日前大S與汪小菲事件鬧得沸沸揚揚，而這把火也燒到小S夫妻倆，不僅被汪小菲指控老公在上海找姑娘，日前更有大陸網紅曬出一段疑似許雅鈞在酒吧的影片，對此，小S都沒正面作出回應，直到昨（13）日她罕見發文吐露心聲。

小S昨（13）日在社群平台中曬出與多年搭檔蔡康永的背影合照，當中可見小S身穿一襲黑色洋裝，貼身的剪裁讓小S的完美身材曲線一覽無遺，蔡康永則是打扮休閒戴著黑框眼鏡，站在小S身旁，文中她寫下：「『其實可以算了』 是我最喜歡的一句話」，疑似吐露近期的心聲。

貼文曝光後，引發網友感嘆「可是這句話包含了太多無奈了」、「一語道盡人間事」、「算了就是放過自己～不再糾結」，另外，值得關注的是照片中一幅畫上寫著「你看見的這個笑是眼淚灌溉出來的」讓網友心疼直呼「重點是這句話吧」。

事實上，小S與蔡康永自2004年一同主持節目《康熙來了》，兩人大膽且辛辣的主持風格，深受大家喜愛，即使節目已停播多年，他們仍是觀眾心中永遠的經典組合，而兩位主持人的感情也相當深厚，如今再度合體也讓網友相當驚喜及期待是否有新節目。