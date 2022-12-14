滾床單遇慘案！一名人夫分享，他和老婆採取「狗爬式」的姿勢愛愛的時候，突然一陣屎味撲鼻而來，讓他當場熄火，心想「為何大便完不洗屁股？害我直接軟掉了！」引起網友討論，不少人笑歪說，隔著螢幕都有味道的文，只能暫時停止呼吸。

一名人夫昨在臉書社團《靠北婚姻-社團討論區》上分享，和老婆享受閨房樂趣，結果他們換成狗爬式以後，他瞬間熄火軟掉，因為不斷聞到老婆的屎味，而這樣的慘況也讓他忍不住直呼「為什麼你大便完以後不洗屁屁？」

充滿味道的貼文引起網友熱議，「她可能也忍受著屎味」、「為什麼愛愛前不洗澡？」、「暫時不要呼吸如何」、「換個免治馬桶？」、「你要抓準時間，她一洗完澡你馬上衝，不要給她機會棒賽（台語：拉屎）」、「隔著屏幕都聞得到味道」。

對於網友們的熱情回應，原PO也留言解釋，老婆其實在愛愛之前有先洗澡，但是洗完澡以後又突然很想上大號，所以就演變成一場另類的「窒息式性愛」，他只能在動作過程中停止呼吸，又不太敢跟老婆直接說，怕讓對方不高興，讓網友們見狀全笑歪。