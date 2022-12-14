這波冷空氣威力強大，冷到東北季風就地升級「大陸冷氣團」，成為今年入冬以來首波。「寒流」周五晚抵達，直接包場這個周末，預估北台灣低溫急探4至6度，中南部及東部都有機會出現10度以下低溫，務必做好保暖！

台北氣象站今晨低溫來到14.1度，正式觸及「大陸冷氣團」定義，東北季風升格為冷氣團，為入冬以來首波；金門持續發布低溫特報。中央氣象局發出預警「凜冬將至」，呼籲民眾做好禦寒準備。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，周末冷空氣強度符合預期，台北市將降至8度左右，冷氣團增強為「寒流」，本島平地最低溫下探6度；氣象專家賈新興認為，恐怕會有4度機率。

氣象局發布大雨特報，基隆、新北北海岸及東北角、台北北區、宜蘭有大雨機率。昨晚起明顯轉冷，今各地氣溫：北部12至17度、中部14至25度、南部14至27度、東部14至24度。明冷空氣減弱，氣溫稍回升，到了周五下半天再轉冷。

最新模式模擬，周五鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部也有短暫雨。晚間「寒流」南下，氣溫開始跳水，這個周末越來越冷，尤其星期天一直到下周一清晨，將是「寒流」威力最強的時間點，千萬要注意低溫帶來的威脅。