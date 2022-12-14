聯徵中心近期公布今年第三季全台住宅貸款統計，自央行3月升息以來，平均房貸利率明顯升高，今年第三季1.84%，跟去年同期相比增加0.39個百分點，回到2016年的利率水平，而平均鑑估值顯示今年第三季平均購屋總價1,218萬元，跟疫情爆發前相比多一百多萬，也創下統計以來新高。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，央行今年截至今日共升息2碼，雖然平均利率還是在歷史相對低點，但房價上揚，平均購屋總價拉高，跟疫情爆發前相比利率跟房價齊揚，壓縮買方的購買力。

今年第三季平均鑑估值1,218萬元，創下聯徵中心統計以來新高，觀察數據變動，平均鑑估值在2019年第四季開始突破1,100萬元，隨著資金潮拉動房價，在今年第一季之後平均鑑估值超過1,200萬元；平均房貸利率方面，在2020年第三季到今年第一季都維持在1.45~1.47%，央行今年3月宣布升息1碼，之後連2次升半碼，短短一年內平均房貸利率從1.45%上升到1.84%，房貸族相當有感。

郎美囡分析，雖然今年升息後房市交易量明顯受到衝擊，但房價並未因此向下盤整，建商推新案依然維持高價位，尚在銷售期間的新建案也沒有出現區域性降價，僅零星個案因建商或屋主的財務壓力而有讓利，且自房地合一2.0上路後，持有5年內都是高稅率，市場偏空時，賣方若資金沒有緊迫性，將出售的閉鎖期從2年拉至5年，故整體房價尚未出現下修之勢，平均購屋總價並未緊縮；在利率部分因需考量通膨及國際間的經濟情勢，央行跟進美國聯準會走向升息循環，若再升半碼，則平均貸款利率逼近2%，對購屋族來說是房價及利息的雙面壓力。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，進入第四季央行即將召開理監事會，今年市況因央行連續升息已讓房市買氣偏冷，但通膨及過去兩年的營利，除非出現超級利空，但建商缺乏降價意願，雖然目前有剛性自用護盤，倘若繼續升息，不排除將有賣方降價催動買氣，不過在這波市場中也很難期待價格大幅下滑。