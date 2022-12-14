台8女神吳婉君因演出台劇《炮仔聲》而打開知名度，以亮眼的外貌與精湛的演技，得到不少觀眾的喜愛。個性活潑又大方的她，經常透過社群分享工作與生活，近日吳婉君去度蜜月勝地馬爾地夫度假，她大方分享這幾天的穿搭照除了曬出穿上綠色飄逸洋裝，小露酥胸很性感外，更加碼一整套的比基尼，讓網友驚呼，「我快流鼻血」。

吳婉君曬出度假美照，直呼：「Wish beautiful everyday The weather & I（希望每天都有好天氣）」，並曬出一張穿著比基尼的美照，雖然穿上白色蕾絲罩衫，但依舊遮不住魔鬼身材，S型的火辣曲線讓人大飽眼福，羨慕不已。

先前吳婉君穿上綠色飄逸洋裝，定睛一看發現胸前是深Ｖ設計，白皙的上圍一覽無遺，吳婉君笑稱：「算有在認真穿搭啦！出發前一直在糾結要耍廢到底，三天換一套衣服還是好好打扮留做紀念，截至目前為止，都沒有廢掉啦！」

在馬爾地夫幾乎每天都是好天氣，也難怪吳婉君可以天天換美衣，大批網友暴動直呼：「期待更多美照」、「你每天都嘛很漂亮」、「妳天天漂亮，我們就天天開心!!! 」