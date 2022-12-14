過去在大陸平台擔任直播主多年的馮子紜（Teresa）擁有傲人罩杯以及迷人的S曲線。過去曾穿著白色開胸洋裝逛街，被網友拍攝並放到網路上後，因此暴紅，還曾自曝6年前被羅志祥在夜店搭訕過，一時引發網友討論。近日，她在社群平台上曬出逛逢甲夜市的照片，並掀起裙子拍照，吸引眾多粉絲朝聖。

馮子紜近日在IG上一連曬出多則短片以及照片，內容為她穿著白襯衫、藍短裙逛著台中逢甲夜市的日常。然而，她在照片中穿著逐漸豪放，不只將襯衫釦子一一解開，大秀其中的傲人美胸以及深邃的事業線。

此外，馮子紜也暢玩夜市內的各種遊戲機台。其中，她跨坐在機車類的遊戲機檯上時，因為短裙的緣故，她的黑色內著完全藏不住。在各種動作中，大肆展露其模樣。讓粉絲看了大飽眼福。

這些貼文PO出後，吸引眾多粉絲爭相前往朝聖。馮子紜也在照片中配文寫下：「歡迎來抓野生紜紜。」讓網友們摩拳擦掌地做好準備，等著要在逢甲夜市與女神來一場浪漫的偶遇。紛紛留言，表示「我每天下班去散步一下好了」、「確定不是仙女下凡嗎」、「我也想和美女合照。」