66歲補教名師高國華，和第3任老婆陳子璇2011年結婚，沒想到這段婚姻僅維持11年就走向終點，離婚後被拍到與一名濃妝妹互動親暱，甚至一起返回住處，如今傳出他的婚姻梅開四度，已將這名交往2年多的女友娶回家。

高國華與「補教天后」陳子璇譜出「補教人生」，兩人於2011年宣布結婚，不過卻在2020年認了婚變，並於今年2月14日情人節正式離婚，根據《鏡週刊》報導，他強調會第三度離婚主要是因為遠距離的緣故，由於自己不喜歡大陸生活，又想回台灣照顧媽媽，無奈陳子璇卻不肯一起回來，導致婚姻難以維持終究破局。

高國華與「補教天后」陳子璇今年情人節正式離婚。（本報系資料照片）

不過高國華與陳子璇離婚後，感情世界並非孤單一人，前年曾被拍到與一名濃妝妹約會，對方更一同返回他的住處，關係不言而喻，對於與該名女子的進展，他默認梅開四度，女方如今已經正式升格為高太太，不過對於女方身家背景，他則是低調不願多談，至於是否願意「老來得子」，他表示如今只希望生活低調、平靜過就好。

高國華除了感情世界有了著落，事業也有了第二春，原先因為炒股入獄，導致實體補習班全數收攤，事業跌入谷底，如今重拾老本行，加上因疾情及少子化趨勢，除了線上英文教學課程，更推出「高國華到你家」一對一的高端家教服務，還大方分享學英文祕笈，就是要先從文法攻破。