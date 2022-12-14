臉書網友留言。（圖／截自臉書）

陳時中披綠袍參選台北市長時，媒體人周玉蔻曾在臉書隔空告白「我就是愛阿中！」還附上4顆愛心以表心意，引發熱議。陳落選後周卻痛批他是「大男人真沒出息還害別人！」「還有人說他要進內閣，內閣個屁！」態度大轉變。而吳怡農代表民進黨參選立委後，周則第一時間在臉書喊話「現在遷戶口還來得及投農農嗎？」並再度附上愛心，表達追蹤熱度；對此，吳則回應「現在並不是周玉蔻在選，是吳怡農在選舉」，讓網友直呼是在澆冷水，並認為周「見異思遷」。

吳怡農昨（13）日接受由黃光芹主持的節目《新聞不芹菜》專訪，吳再度遲到並為此在節目中致歉，坦言自己過去與媒體有不少摩擦，稱做不好的地方會好好改進，希望過去一周已經有所改善。

談到周玉蔻，吳怡農則自嘲，其實周也曾批評過他，但還是感謝周的照顧與指教，他都虛心接受，並強調「現在並不是周玉蔻在選，也今天不是呱吉、王世堅在選，是吳怡農在選舉」，呼籲大家盡量用放大鏡來檢視他，但該檢討的是他的政見、立場、過去這幾年所做的事，而不要用抹黑的方式。

網友對相關消息反應熱烈，湧入臉書相關新聞連結留言：「吳怡農直接一桶冷水潑下去」、「名副其實『見異思遷』，看到陳時中已經在局外」、「一語驚醒夢中人，原來參選的人不是周玉蔻」、「支持周玉蔻票投吳宜農的概念？」、「不知道蔻蔻姊會有何反應？」「吳怡農現在很害怕」。