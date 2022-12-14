阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）再次用難以置信的演出，幫助球隊度過難關，不僅是獲得個人第2次挑戰大力神盃的機會，也是阿根廷相隔8年再闖世界盃冠軍賽，其中梅西戲耍克羅埃西亞「面具俠」葛瓦迪奧（Joško Gvardiol）的高超動作，被英國《獨立電視台（ITV）》大讚「真是個天才」。

20歲的鐵衛葛瓦迪奧效力德甲聯賽RB萊比錫，在本屆世界盃以密不透風的防守打響名號，克羅埃西亞教頭達利奇（Zlatko Dalić）更是對子弟兵讚不絕口，稱葛瓦迪奧已經是世界上最佳的中後衛之一，近期也傳出獲得曼城、拜仁及皇馬等豪門球隊報價，只是葛瓦迪奧要完全看管住世界級球星梅西，依然是太過吃力。

Gvardiol complètement détruit par Messi c’est absolument délirant… 😱pic.twitter.com/PC0eZdpTeM — Media Parisien (@MediaParisien) December 13, 2022

4強賽的第70分鐘，梅西右路盤球試圖擺脫葛瓦迪奧，不過對方仍窮追不捨來到禁區邊緣，梅西此時做出了漂亮假動作，宛如回春般的腳法轉身晃過了葛瓦迪奧深入禁區，再將球傳給阿瓦雷茲（Julián Álvarez）破門，幫助小老弟演出梅開二度，此戰阿根廷的3顆進球都與阿瓦雷茲有關，梅西的12碼罰球也是由阿瓦雷茲創造的機會。

"That was just genius...!"



Lionel Messi leaves the commentary panel lost for words with this beautiful piece of skill to gift Argentina a third goal... 🙌🇦🇷#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2KjMWqMjyA — ITV Football (@itvfootball) December 13, 2022

本戰貢獻1進球、1助攻的梅西，超越「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），以11顆進球成為阿根廷隊史世界盃進球王，另外也比下了德國名將穆勒（Thomas Müller），成為在世界盃中最多進球數的現役球員，屬於梅西的故事仍未完待續，距離拿下個人第一座世界盃冠軍只差一步之遙。