台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日投票，《TVBS民調中心》12日公布最新民調顯示，國民黨候選人王鴻薇以46%支持度領先民進黨候選人吳怡農的38%，值得注意的是，20到29歲以及30到39歲，有超過五成表態支持吳怡農。對此，前立法委員郭正亮認為，年輕人應該要去了解吳怡農的「壯闊台灣」是什麼意思，「他是主張城鎮防禦，要成立國土防衛隊，就是要搞巷戰的」，郭正亮直言，年輕人最好搞清楚他是什麼主張。

《TVBS民調中心》12日公布最新民調，王鴻薇以46%領先吳怡農，兩人差距為8個百分點，從年齡層分析，20到29歲以及30到39歲，有超過五成表態支持吳怡農；50到59歲及60歲以上，有五成以上支持王鴻薇。對此，郭正亮昨(13)日在政論節目《少康戰情室》中指出，年輕人可能不太了解吳怡農的政見，他說吳怡農的「壯闊台灣」是主張城鎮防禦，要成立國土防衛隊，就是要搞巷戰、要做城鎮戰的。郭正亮提及2020年馮世寬曾說吳怡農要搞全民皆兵，「事實上他就是這個意思，年輕人最好搞清楚他是什麼主張」。

針對吳怡農獲得較多年輕人支持，郭正亮認為這情況會對王鴻薇很有利，他說補選通常都是40歲以上、政黨黏性比較高的人在投票，且郭正亮認為北松山投票率會蠻高的，因為他們對於王鴻薇在選市議員選舉時(的表現)是肯定的，當時王鴻薇打前新竹市長林智堅，幫她自己得到蠻多分數，「所以我認為深藍投票率會蠻高，北松山又偏高」。

郭正亮也提到，吳怡農2020之後就沒有經營選區，雖然王鴻薇在中山區沒選過，但吳怡農也不遑多讓。