雙11剛過、農曆春節提早，年菜、尾牙早鳥商機大爆發，東森國際(2614)旗下轉投資東森購物網11月稅後淨利1.35億，月增38.4%，EPS1.33元，前11月合併稅後淨利14.4億， EPS14.13 元。

歲末年終，12月除了年菜銷售創下佳績，東森購物網看好雙12促銷業績，加上今年企業舉辦尾牙相較過去兩年踴躍，讓尾牙摸彩禮品大宗的3C家電買氣大增，將可望帶動12月營收繼續向上攀升。

今年下半年隨著疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，全球電商也跟著改變策略，東森購物網旗下包含東森購物網ETmall、電視購物、MOD、電話行銷及型錄購物等，今年下半年積極推動OMO虛實融合的企業轉型，部分自營商品11月起正式進軍全家超商實體通路上架銷售，透過OMO行銷，會員多通路消費，有助第四季業績再提升。

為滿足消費者全方位需求，東森購物耗資上億元打造的全新複合型商場「東森廣場」即將在12/15(四)盛大開幕，東森廣場的開幕，象徵東森經營線下商場的第一步，東森廣場與全家便利商店攜手開設第一間寵物複合門市，同時整合了動物醫院的服務。

明年農曆春節比往年提早，東森購物也看好年菜早鳥預購商機，今年年菜攜手三大品牌，包括晶華、六福、阿一鮑魚等，11月年菜預購銷售年成長達四成，以東森購物2019-2022年菜銷售通路佔比來看，電視購物高達六成，隨著品項增多，銷售渠道增加，今年可望創造2.5億元營收，年增38%，明年更要挑戰3.1億元。