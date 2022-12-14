全球電源暨能源管理廠台達電子(2308)宣布與車用半導體廠恩智浦共同簽立長期策略合作備忘錄，台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，電動車市場快速成長，關鍵材料半導體對於台達整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要，台達提前佈局與各大IDM廠進行長期性的策略合作，提前針對車廠的未來需求進行產能設置及規劃，同時也利用恩智浦S32平台與之協作，共同聚焦於下一代電子零件/架構的開發方向。

台達營運長張訓海表示，淨零碳排熱潮帶動下，全球車廠無不加速於電動車產品的發展。展望未來趨勢，2025年電動車銷售台數預計超過2千萬輛，2030年甚至會超過4千萬輛，顯見未來電動車的需求量會呈跳躍式的大幅成長。

佈局電動車領域已經十五年的台達，早在2018年就加入國際電動車倡議EV100，成為全球第一家電動車能源基礎設施廠商會員，目前台達開發中的專案，多款搭載恩智浦開發的MCU及Driver IC等材料。在台達的電動車方案主要產品如車載充電器、高壓直流電轉換器、電力電子集成(Combo)、馬達驅動器以及整合其他部件如結合驅動馬達、馬達驅動器、減速器的e-Axle，甚或結合車載充電器、高壓直流電轉換器等的電力電子集成，提供給客戶所謂的X-in-One的小尺寸、高效率及高功率密度的多合一的電動車集成系統解決方案。

台達此次與恩智浦(NXP Semiconductors)簽立長期策略合作備忘錄，策略合作的核心精神是透過雙方的夥伴關係，持續加深汽車領域應用創新，透過設立聯合實驗室，讓彼此交流和技術分享更為緊密，加速產品開發及驗證時間、降低開發成本，並強化產品精度控制，加快提升車載充電器(OBCM)、高壓直流電轉換器(DC/DC Converter)、馬達驅動器(Traction Inverter)等產品效率、功率密度及系統整合能力，讓雙方在電動車相關領域具備更高的競爭力，具體實踐台達品牌價值中「Together」的精神。

台達未來也會繼續與合適供應商或者是同異業的廠商進行策略合作，互相借重彼此的專業知識、創新技術以及對安全、和品質的高度關注，提升台達在產品開發及設計上更具國際競爭力的解決方案，共同擴大在車廠的市場佔有率，實踐台達逐步從「Delta Inside」，發展至「Powered by Delta」，以及「Driven by Delta」的願景。