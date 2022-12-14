韓國集保公司（KSD）董事長Myong-ho Rhee於13日親自率隊來訪台灣集保結算所，與董事長朱漢強深度交流，討論國際集保趨勢、業務創新發展及複委託保管服務等重要議題，強化雙邊夥伴合作關係。

集保結算所與韓國集保公司皆為亞太地區集保組織（ACG）執行委員會委員，並分別擔任ACG投資人服務工作小組及新種業務工作小組召集人，在ACG組織中扮演重要決策角色，同為促進亞太地區集保創新發展的核心樞紐。

在疫情影響近3年後，第24屆ACG年會11月初於韓國釜山再度召開，朱漢強除親自率團參與，亦於會後特別拜訪韓國集保公司，就當前全球經濟及地緣政治影響進行意見交換，深入交換彼此經驗與探討最佳運作模式。

朱漢強表示，集保結算所與韓國集保公司向來關係友好且互動頻繁，早於2000年即簽署合作備忘錄，以促進雙方資訊交換、人員訓練及加強服務合作，長期在業務創新及永續金融領域積極進行實務經驗交流，並於今年6月共同舉辦「亞洲基金標準化論壇」。

朱漢強指出，此次韓國集保公司由董事長親自率隊來訪，Myong-ho Rhee並在會中表示2家機構具深厚夥伴情誼，不僅業務上分享各自經驗，相信未來合作面向將更加多元，也將持續深化雙邊金融發展。

朱漢強自6月上任以來，積極建置基金服務生態系及複委託跨境保管服務，並持續大力推動大數據應用及ESG IR平台等業務。此次台韓集保首長交流中，也借重韓國集保公司20多年來在海外保管服務的豐富經驗與資源，發揮資源共享綜效，加速提升國際金融競爭力。

集保結算所長期致力於國際交流，推動台灣市場接軌國際，亦藉由參與重要國際會議，汲取第一手資訊並宣傳台灣成功經驗，提升台灣資本市場能見度。展望未來，集保結算所將持續與國際夥伴深化合作，在業務創新、ESG永續發展及資安韌性等面向加強共享。