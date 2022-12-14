金管會統計，防疫保單2022年截至12月12日理賠金額達1498.1億元、周增達81.83億元，創今年單周新高，疫苗保單理賠金額達達388.83億元、周增18.35億元，亦較前周顯著增加。合計防疫雙險上周合計新增理賠達100.19億元，亦創今年新高。

金管會表示，目前市面上已無防疫保單產品銷售，疫苗保單僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。截至12月12日，防疫保單合計承保件數488.12萬件、保費收入45.46億元，疫苗保單合計承保件數242.06萬件、保費收入10.17億元。

防疫保單今年截至12月12日理賠件數達367.98萬件、周增19.32萬件，理賠金額達1498.1億元、周增達81.83億元，較前周新增12.07萬件、54.25億元跳增，理賠金額創下今年單周新高。累計理賠金額已達今年保費收入的32.95倍。

而疫苗保單今年截至12月12日理賠件數達93.38萬件、周增4.33萬件，理賠金額達388.83億元、周增18.35億元，亦較前周新增2.86萬件、18.35億元顯著增加，理賠金額為2個月來高點。累計理賠金額已達今年保費收入的38.22倍。

防疫保單上周理賠金額跳增達81.83億元，使防疫雙險合計理賠金額達100.19億元，雙創今年新高。保險局分析應有3原因，包括保戶擔心無法獲得住院日額理賠而加速提出申請、保險公司加派人力處理理賠、以及產險公司在資金調度及增資款進帳後加速賠付。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險二度增資200億元、兆豐產險增資20億元，合計已完成增資達984.99億元。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增2家產險公司遞件申請，合計已有5家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。