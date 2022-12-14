金管會指出，近期發現有不法業者或網站假借金管會名義，以境外匯款風險管控或貸款名義等事由，要求民眾繳交保證金或解凍金。金管會對此強調，不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，相關手法均為詐騙，提醒民眾應小心查證。

銀行局副局長林志吉表示，近期有民眾以e-mail來函詢問，表示在贖回某筆境外投資款項時，業者出示金管會名義公文，要求須先繳交保證金。銀行局對此分析，民眾可能是透過境外網站投資虛擬貨幣等相關商品，欲贖回投資款時遭對方要求繳交解凍金。

林志吉強調，該提供匯款或貸款的業者均非金管會轄管的金融機構，且金管會不會要求業者向民眾收取保證金或解凍金，因此任何以金管會名義向民眾收取保證金或解凍金的訊息或公文書均非事實，實為進行詐騙手法，提醒民眾應小心查證。

林志吉指出，近期發現3種詐騙型態，一是以信貸公司名義詢問民眾有無貸款需求，二是以金管會名義發信指稱某處金流已遭控管，以誘騙民眾點選網址填入個資。三是在非金管會轄管的境外網站欲贖回投資款項時，遭業者偽冒金管會名義要求先繳交保證金或解凍金。

金管會指出，民眾針對類似行為是否涉及詐騙有疑義時，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

金管會強調，民眾進行任何投資或交易前應慎選合法金融機構，並勿輕易相信來歷不明的社群、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊。金管會已於官網首頁揭示合法金融業者名單、聯絡電話及網址可供查詢，提醒民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性。