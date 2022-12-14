有民眾日前在高雄楠梓目擊一部小貨車司機在行駛過程中竟放任副駕車門敞開，危險行徑讓路過民眾捏了一把冷汗，直呼「比較涼？」；對此，警方表示，若接獲民眾檢舉，可處新臺幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

根據「記者爆料網」的行車紀錄器畫面，可以看見該部小貨車在行駛過程中，副駕駛座車門敞開，但司機卻未有任何停車處理的打算，誇張行徑讓網友們看傻了眼，直呼「難道不關門比較涼？」。

對此，楠梓分局表示，12日下午1時許，該輛小貨車行駛在楠梓區卓越路上，駕駛並沒有察覺未關車門，放任副駕車門大開，若經民眾檢舉報案，其駕駛人已涉及危險駕駛規定，可處新臺幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

警方呼籲，危險駕車行為依據「道路交通管理處罰條例」開罰，並當場禁止其駕駛；若因而肇事者，並吊銷其駕駛執照，民眾切勿以身試法。