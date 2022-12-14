美將提供烏克蘭「愛國者」（Patriot）防空系統

據兩名美國官員和1位政府高官說，拜登政府已敲定，將提供「愛國者」（Patriot）防空系統給烏克蘭，最快本周就會宣布。

而這項五角大廈方案在呈交美國總統拜登簽署前，仍需國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）同意。不過，這3名官員13日告訴CNN新聞網，軍援案可望通過。

由於俄軍發動一連串飛彈和無人機攻擊，摧毀了烏克蘭各地重要的基礎設施，而「愛國者」對攔截彈道和巡弋飛彈極有效，因此基輔一直要求美國，提供這款先進長程防空系統。而「愛國者」將是美國提供給烏克蘭最有效的長程防空武器系統，官員說，這將有助於維護北約（NATO）東歐成員國的領空安全。

儘管目前還不清楚，美方會提供烏克蘭多少具飛彈發射器，但一般來說，愛國者砲組除了有能偵測並追蹤目標的雷達裝置外，還有電腦、發電裝備、1個接戰控制站，以及多達8具發射器，而每具發射器能發射4枚飛彈。

The Biden administration is finalizing plans to send the Patriot missile defense system to Ukraine to aid against Russian air attacks, officials sayhttps://t.co/8xrjzByzK9 — CNN (@CNN) December 13, 2022

美國官員說，一旦計畫定案，「愛國者」可望在幾天內迅速送出，而烏克蘭部隊將在駐德國格拉芬沃特（Grafenwoehr）的美國陸軍基地受訓。好幾個月來，烏克蘭一直要求美方提供這系統，但交付和操作的後勤挑戰都很大。高層官員說，雖然有這些阻礙，但俄軍持續密集發射飛彈等地面戰爭的現實狀況促使拜登政府做出那決定。