除了冷，還有濕！氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，最新各國模式未來5天累積降雨預測圖顯示，寒流來臨前，周五鋒面先掃全台，北部、東部持續降雨一片深紅，周日（18日）乾冷空氣進來之前都會一直下雨。

台灣颱風論壇昨天（13日）在臉書表示，除了來勢洶洶的寒流以外，南方水氣也不斷被高空的偏西風帶來台灣，因此桃竹以北、宜蘭、花蓮在周日（18日）乾冷空氣進場之前，雨很難停。

台灣颱風論壇說，各主流模式預報今天起至周日（14至18日）5天全台累積雨量分布都很類似，北部、東部深紅一片，北海岸、東北部山區持續大雨，預計濕冷到周末，周日起逐漸緩和。比較特別的是中南部未來5天也有一點參與感、有下雨，但大多都是依靠周五（16日）寒流來臨前掃過全台的鋒面系統而來的，只有周五當天一波雨，下完就轉乾冷，不過多少能補一點水。

氣象局表示，周五（16日）鋒面影響，水氣再增多，全台各地都有降雨的機會， 周六（17日）鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，周日（18日）寒流影響，各地天氣非常寒冷；周六晚至周日清晨北台灣低溫普遍為8至10度，其他地區也只有10至12度，周日白天仍整日偏冷；水氣方面逐漸減少，不過周六迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，至周日才明顯轉乾。