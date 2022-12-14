外景主持人廖科溢自7日宣布與主播秦綾謙結婚以來，遭多名女子出面指控劈腿，且手法皆如出一轍，如今再被A女指控欠債，交往期間不只幫忙繳房租，分手後家中的貴重電器都被廖科溢搬空，連她的名牌內褲也不見了。

根據《鏡週刊》報導，A女先前表示與廖科溢已交往同居一年，過程中不但幫忙繳房租還「被欠債」，之後發現秦綾謙的存在後，廖科溢態度轉變，A女突然被分手甚至遭到封鎖，無奈債務只好找廖媽媽討。

不過，更讓A女氣憤的是，廖科溢竟將她買的貴重家電搬走，包括吸塵器、除濕機、吹風機、Switch電子遊戲機等，連A女價值近千元的名牌內褲也不翼而飛，不知是不是誤拿。

對於，先前多名女子的爆料，廖科溢發文回應「願意為個人問題再次道歉，也會一肩扛起承擔，並虛心接受所有的批評與指教，但也請別波及我的父母、妻子還有其他家人，謝謝」。但他卻將矛頭對準小三，表示對方情緒勒索「生活就這麼拖著被箝制著，工作也被箝制著，不時面對的是辦公室裡各種歇斯底里及威脅的狀況」，最後更要她「付出代價，而不是破壞家庭後全身而退」，如今再傳欠債消息，再度引發網友怒批。