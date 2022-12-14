近年孩子的家庭作業花招百出，難倒不少家長，一名男網友表示，孩子的國語作業要找出句子中的錯別字，其中一題為「浪花真好看。」無論他怎看都找不到錯字，將其PO上網尋求網友協助，不少網友認為「真」字正確是有三橫，題目中的「真」字卻是四橫，也有人將圖片放大說，「題目的『真』字是三橫沒錯，那些說四橫的要去配眼鏡了」，還有人恍然大悟說，「我一直把『真』寫成兩橫，寫錯20年了」。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，內容為孩子的國語作業，其中一大題是找出句子中的錯別字，第16題寫「浪花真好看。」不僅孩子找不到答案，連他也被考倒，「到底哪裡有錯別字？」

孩子的國語作業意外引發網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文曝光，吸引逾4千網友討論，「就是老師寫了正確的答案啊」、「就題目出錯而已，不用糾結這個」、「這是大家來找碴吧⋯⋯」、「應該是送分題無誤」。留言中有不少網友爭論「真」字裡面有幾橫，「題目的『真』是四橫？錯了吧」、「『真』裡面是三橫對」、「『真』裡面是三橫不是四橫」、「『真』中間只有三橫，題目多了一橫」、「『真』是三橫？我怎麼記得是兩橫？」、「『真』怎麼會是三橫？我一直都寫兩橫」。

其他網友針對「真」字表示，「我突然不會寫『真』了」、「那些說題目的真有四橫的，該去配眼鏡」、「到底有多少人把『真』寫成兩橫」、「國文老師都要哭了」、「怎麼會這麼多人不知道真有三橫啊」、「這題不是找錯字吧！是視力測驗」、「我一直把『真』寫成兩橫，寫錯20年了」。教育部辭典顯示，「真」字裡面是三橫。