78歲日本資深演員佐藤蛾次郎曾演出《男人真命苦》系列走紅，10日卻驚傳陳屍家中浴缸，享壽78歲，突如其來的死訊，令親友和粉絲相當難過，不過由於當時他的屍體沒有明顯外傷，因此警方研判仍需進一步調查，直到昨(13)晚佐藤蛾次郎的經紀公司發出聲明，表示他的死因為「缺血性心力衰竭」(冠狀動脈硬化引起心肌缺血)，這才解開死亡謎團。

佐藤蛾次郎生前獨居在東京世京谷的家中，平時經常跟親人聯絡，死亡前一天上午，他的演員兒子佐藤亮太還有前往探視，沒想到10日佐藤亮太進到爸爸家中，竟見到他一動也不動躺在浴缸內，趕緊打119報警，被救護人員證實已無生命跡象。

據知，佐藤蛾次郎的身體健康並無大礙，沒有慢性病問題，唯一出狀況的紀錄，是在幾年前他曾在家中跌倒，導致背部受傷，需仰賴拐杖才能出門，因此他經常待在家中，大幅減少演藝工作的安排。

如今他的死訊傳出，《男人真命苦》導演山田洋次表達哀悼之意，他表示，50多年前，佐藤蛾次郎前往大阪試鏡某作品，因為遲到而感到不好意思，靦腆笑起來的模樣令他印象深刻。而曾和他擔任主演的女星倍賞千惠子也說，本來打算過一陣子打電話關心，真沒想到會聽到這個消息，很可惜他已不在人世了。