一名蔡姓男子因自認感情遭欺騙，在臉書PO文指涉前女友小美「出賣自己來要錢的女人」、「當某然的小三和小四」、「賣靈魂和肉體要錢」，在文章貼出後，又連續修改內容8次，寫上不同情節，小美發現後，怒對男方控告妨害名譽，並依照修改次數每次求償100萬，總計求償800萬，一審、二審均認定兩人為單純感情糾紛，判蔡男拘役65天、緩刑2年，另賠償15萬元。

根據判決書，蔡姓男子與小美有感情糾紛，心生不忿，去年9月份在臉書上PO文嘲諷小美，「一個48歲，2個成年子女，卻在FB上扮演未婚少女的離婚女人」、「原來在我面前的受害男人這麼多！她只是為了錢主動來貼上我！」、「然而其實我只是同時間被他盯上而待宰的羊群之一，多段假感情都是同時進行的！」、「她就是個出賣自己來要錢的女人」。

蔡男接著又在隔日繼續修改貼文怒罵，「她以前就是這麼欺騙我對待我的，然後再繼續找新的男人騙錢，其他的理由都是瞎編的！」、「當年她跟我見面第二次就答應跟我結婚了，我想她現在也是玩同一招」、「應該問問她同時交往有多少男人」、「私下抽菸、整容又隆乳的離婚敗金女!卻在FB上扮演清純未婚少女…」、「她就是個出賣自己靈魂與肉體來要錢的女人！完全是假感情！全身内外都是虛假騙人，沒有道德羞恥心！」、「當了某人的小四」。

小美事後看見貼文，一怒下告蔡男涉嫌誹謗，小美還認為，蔡男將貼文內容修改8次，每次均出現不同誹謗文字，因此要求每次賠償100萬，共800萬民事求償，一審判蔡拘役65天，並賠償15萬元，還要求蔡將判決書PO上臉書7天，經上訴後，二審法官認為這是雙方感情糾紛，蔡男皆已認罪，宣告緩刑2年，期間交付保護管束，並接受2場法治教育，賠償金額不變。