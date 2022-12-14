金鐘主持人廖科溢宣布與主播秦綾謙再婚後，遭多名女子接連控訴劈腿等醜聞，且手法如出一轍，最後發聲明道歉認了婚內出軌，沒想到如今又有一名女子，在限時動態除了抒發對廖科溢的不滿之外，更透露自己選擇隱而不爆的考量，如今加上還有名前經紀人揭露遭他欺騙的細節，捲入此感情風波的女子已多達8人。

根據《鏡週刊》報導，廖科溢接連遭A、B、C、V、S女接連控訴劈腿醜聞外，如今又有一名Y女在私人社群寫道：「本來一開始就是錯誤，真的沒時間浪費在不值得的人身上」、「願一切安好此生，不復（負）遇見」，字字句句都看得出來被廖科溢傷害極深。

Y女在接下來的限動，語帶無奈表示：「我用最溫柔的方式保護你，我不曾爆料和傷害你，富足的人永遠不怕被受傷，願你能懂也願你一切安好，我不祝你能情感幸福，但願你的家人能平安健康，這是我最大的祈求，也是我對你最後的祝福」，透露出不想爆料的種種考量，更不忘強調「爸媽到現在不曾要求我去爆料和公開」，似乎不想讓彼此在這段感情中兩敗俱傷。

廖科溢日前發聲明承認婚姻出軌，指出是有把柄在外遇對象上，怒斥小三要為破壞家庭付出代價，根據《三立新聞網》報導，被指為小三的A女坦言在這段關係有不對的地方，但絕對沒有對不起廖科溢，也不滿他將一切錯誤都歸咎到她身上，強調無法接受被廖科溢如此對待。