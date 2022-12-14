臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯表態將參選2024立委，她直言國民黨到了一個世代快速交替的時候，將會掀起一個風潮，游淑慧、鍾沛君、徐弘庭等青年議會同僚都紛紛表態支持。現年63歲的黨內不分區立委曾銘宗則回應，所謂的民主制度與真諦，就是選會贏的人參選，「至於什麼世代交替，拜登幾歲你知道嗎？拜登幾歲啊？他（拜登）想連任」。此說法引熱議，不少網友則疾呼藍營「不要內鬨」。

徐巧芯12日接受電台專訪時表示，只要有機會她一定會挑戰2024立委，只要有初選機會一定會參加。徐強調，她相信會有很多新面孔都會參加挑戰，因為國民黨到了一個世代快速交替的時候，今年是非常特殊的轉捩點，有很多優秀的議員戰將經過4年磨練不一樣了，相信不會只有她一個，還有很多年輕世代會出來挑戰，將會掀起一個風潮。

針對徐巧芯的說法，現年71歲的黨內立委賴士葆表示「歡迎挑戰」，與徐同選區、68歲的立委費鴻泰要她「為黨多做點事」；63歲的曾銘宗則表示，所謂的民主制度就是誰選得贏就由誰選，這才是自由民主真諦，「至於什麼世代交替，拜登幾歲你知道嗎？拜登幾歲啊？他（拜登）想連任」。

黨內高齡藍委與徐巧芯等青年戰將的叫陣，引發熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「九合一選舉好不容易勝選，藍營不要內鬨！」「每次縣市長，議員選舉完，國民黨就開始內鬨，試想看看總統選舉是怎麼輸的」、「拜登失神幾次你知道嗎？」「加油！支持年輕人出來！再不培養年輕人，國民黨會沒有未來」、「老一輩是功成身退世代交替的時候了，讓更有戰力的年輕人來接棒！」「國民黨世代交替已經晚了20年，要怪過去幾個黨主席缺少遠見與氣魄！巧芯加油，台灣年輕人加油！」「藍營是該世代交替年輕化了」。