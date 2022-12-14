小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。泰山上周宣布處分全家約兩成股權，神秘買家浮出檯面！據悉，由國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發接手，希望藉此補足國泰集團在零售通路與電子支付方面佈局，與擁有富邦媒momo的死對頭富邦集團一較高下。

【1】國泰蔡家買全家近２成股權

據消息人士指出，蔡宏圖除看好全家國內超商二哥零售通路優勢，營運穩健成長，可挹注穩定收益；全家旗下電子支付全盈支付今年4月上線，可補齊國泰集團在零售通路、電子支付等兩方面缺口，與富邦集團一較高下。

【2】巨大餘震 行庫核貸看5指標

國內自行車龍頭、巨大工業發函供應商延長付款期限的風波，不僅升高國銀對於經濟衰退衝擊產業營運的危機意識，更一致認為「現金流為王」，使先前未受重視的觀察重點，現在突然入列「一級觀察指標」。

【3】陸解封搶藥 生技族群受惠

大陸「新十條」放寬防疫規定，政府未再堅持動態清零，民眾憂未來染疫人數大增、掀起「搶藥潮」，台股生技族群樂當「大陸解封受惠股」，量能狂飆，上市生技醫療13日盤中成交比重一度逼近1成，生達、松瑞藥、中化、ABC-KY等15檔高掛漲停。

【4】反擊美日荷 陸金援自家晶片業

美日荷晶片封鎖線逐步逼近，傳中國大陸已有心理準備，規劃以1兆元人民幣（下同）龐大金額，要透過補貼與抵稅等方式，推進當地半導體產線自給自足。

【5】Fed內部鷹、鴿交鋒 鮑爾頭大了

美國聯準會（Fed）周二召開為期兩天的例會，台北時間15日凌晨公布今年最後一次利率決策，預料升息幅度縮為2碼。而素有「華爾街傳聲筒」封號的《華爾街日報》記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，Fed內部對接下來的利率走向出現鷹鴿分歧，主席鮑爾決策面臨難題。